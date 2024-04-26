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Başı kesilip derisi yüzülmüş... Çöpte beden parçalarını buldular! Evin bahçesinde ise... Temizlik görevlileri gömdü

26.04.2024 17:10
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde temizlik görevlileri, çöp konteynerinde başı kesilip derisi yüzülmüş ayıya ait parçalar bulundu. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis, ayının başı ve derisini evinin bahçesinde bulduğu E.K. (43) hakkında işlem yaptı.

Başı kesilip derisi yüzülmüş... Çöpte beden parçalarını buldular! Evin bahçesinde ise... Temizlik görevlileri gömdü

Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi Caddesi’nde sabah saatlerinde bir çöp konteynerini boşaltmak isteyen belediyenin temizlik işçileri, ayıya ait beden parçalarıyla karşılaştı.

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BAŞI VE DERİSİ EVİN BAHÇESİNDE BULUNDU

İşçilerin ihbarı üzerine gelen polisler, yaptıkları araştırmada ayının başı ve derisini aynı mahallede oturan E.K.'nin evinin bahçesinde buldu.

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TUTANAK TUTULDU

Polis, ulaşamadığı E.K. hakkından, Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 71 bin liraya kadar para cezası içeren, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan işlem yapılması için tutanak tuttu.

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Ayıya ait vücut parçaları temizlik görevlileri tarafından götürülüp, gömüldü. (DHA)

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Bursa ayı
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