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Gülizar dizisi ekrana veda ediyor! İşte Gülizar final tarihi ve fragmanı

DİZİ HABERLERİ  | 23.03.2018 23:55 | Son Güncelleme

Kanal D'nin Çağan Irmak imzalı dizisi Gülizar ne zaman final yapıyor? Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Ömer Berk Cankat, Ebru Cündübeyoğlu ve Berkay Ateş'in paylaştığı Gülizar dizisinin 10. ve final bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte dizisinin finalinde yaşanacaklar.

Gülizar dizisi ekrana veda ediyor! İşte Gülizar final tarihi ve fragmanı

Kanal D'de büyük umutlarla başlayan Gülizar dizisi reytinglere yenildi. Cumartesi akşamları ekrana gelen dizi reytinglerde istenilen başarıyı göstermemişti. Gülizar dizisinin final bölüm fragmanı da yayınlandı. Gülizar, merakla beklenen final bölümüyle 24 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

Gülizar'ın final bölümünde, Murat, beklenen evlilik teklifini gerçekleştiriyor! Murat sevgisini en açık şekilde Gülizar'a itiraf eder. Elindeki yüzükle Gülizar'ın gözlerinin içine bakarak beklemesi, Gülizar'ı çok şaşırtır. Birlikte mutlu bir hayata adım atmaları için beklenen evlilik teklifiin gerçekleştirir.

GÜLİZAR FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Basın toplantısı sonrası Gülizar ve Murat meraklı bakışlar arasında şirketten çıkar. Büyük bir skandal yaşadıklarını düşünen Hayriye’nin ve ailenin Gülizar’a olan öfkeleri iyice artmıştır. Yaşanan olaylar karşısında Mine’nin tavrını merak ederlerken o ise herkesi şaşırtır.

Gülizar ve Murat’a hiç bir şekilde ulaşamayan Suzan ve Fettah iyice panik olmuştur. Teksoy’un ikisinin başına bela olduğunu düşünürlerken Tuğrul ve Candan Mine’den şüphelenir. Onlara göre Mine’nin tavırları hiç normal değildir.

Bütün bunlar olurken Teksoy’u saklayan Mine, herkesi sarsacak planlar içine girmiştir. Mine’nin planı nedir? Suzan ve Fettah, Gülizar ve Murat’ı bulabilecek midir? Herkese ve her şeye rağmen iki aşık aşklarını özgürce yaşayıp mutlu olabilecek midir?

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