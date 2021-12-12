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Güllaç nasıl yapılır? Güllaç tarifi ve malzemeleri...

12.12.2021 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeker, süt ve güllaç gibi malzemelerin kullanıldığı Güllaç tatlısının tarifi ve malzemeleri araştırılıyor. 2021 yılında çokça tercih edilen tatlıların başında gelen Güllaç malzemeleri kadar yapılışı da kolay. Peki Güllaç nasıl yapılır? İşte Güllaç tarifi ve malzemeleri...

Güllaç nasıl yapılır? Güllaç tarifi ve malzemeleri...

2021 yılında en çok tercih edilen tatlılardan olan Güllaç tatlısının tarifi ve malzemeleri araştırılıyor. Orta boy bir tabak güllaç tatlısının ortalama 270 kalori kadar olduğu biliniyor. İşte Güllaç tarifi ve malzemeleri...

GÜLLAÇ MALZEMELERİ NELER?

10 yaprak güllaç
2 su bardağı şeker
1,5 litre süt
Çekilmiş ceviz

İstenirse üzerine eklemek için;
2 yemek kaşığı gül suyu ve
Ceviz + Nar tanesi kullanılabilir.

GÜLLAÇ TARİFİ!

Öncelikle güllaç tatlısını yapmak için; ilk olarak sütü ve şekerimizi tencere de ısıtın. Şeker tamamen eriyene kadar ısıttıktan sonra, sütü ılıması için bekletin.
Sütü normal bir oda sıcaklığı kadar bekletmelisiniz, aksi halde hamur olabilir.

Güllaç tatlısının yaprağının parlak kısmı üste getirin ve bir tepsiye koyun. Üzerine her yanı ıslanacak biçimde bir iki kepçe süt dökün. Beş güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayın ve beşinci katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpelim ve üzerine kalanlarıda aynı biçimde serin.

Kalmış olan şeker atılmış sütten bir bardak kadar alın. İçerisine bir veya 2 kaşık gül suyu ilave edin. Tatlıyı buz dolabında muhafaza etmelisiniz. Bir kaç saat kadar dinlendirdikten sonra servisiniz hazırdır. Afiyet olsun!

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