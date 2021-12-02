YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Gullurikya tatlısı nasıl yapılır? Gullurikya malzemeleri neler?

Gullurikya tatlısı nasıl yapılır? Gullurikya malzemeleri neler?

02.12.2021 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gullurikyanın nasıl yapıldığı ve malzemelerinin neler olduğu merak konusu oldu. Oldukça az malzeme ile kısa sürede gullurikyayı hazırlayabilirsiniz. Gullurikya Kıbrıs'ın meşhur lezzetleri arasında yer alıyor. İşte gullurikya tarifi ve malzemeleri...

Gullurikya tatlısı nasıl yapılır? Gullurikya malzemeleri neler?

Gullurikya Kıbrıs'ta özellikle bayram vakitlerinde sıklıkla yapılır. Ayrıca küçük çocuklar için ve kansızlık şikâyetleri olan için adeta şifa niyetine yenilebilecek bir tatlıdır. Peki Gullurikya nasıl yapılır? Gullurikya malzemeleri neler? İşte gullurikya tarifi ve malzemeleri...

GULLURİKYA MALZEMELERİ

Hamuru için:

  • 1 su bardağı un
  • 2/3 su bardağı su
  • 1 çay bardağı sıvı yağ

Pişirmek için:

  • 1 su bardağı harnup pekmezi (keçiboynuzu pekmezi)
  • ½ su bardağı su

GULLURİKYA TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Gullurikya tatlısını hazırlarken hamurun kıvamını ayarlayabilmek için su ve un ilavesi yapabilirsiniz. Pişirmek için kullandığınız harnup pekmezi bu tatlının kıvamının tutmasında kilit noktası. Bunun yerine başka bir pekmez kullanırsanız orijinal tadı alamazsınız.

GULLURİKYA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Un, su ve yağı karıştırıp yoğurun ve kulak memesi kıvamında hamur elde edin. Hazırlanan karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayarak ip gibi uzatın. Sonrasında hamuru spiral şeklinde dolayarak gullurikyanın şeklini verin. Su ve pekmezi bir tencerede kaynatın. Kaynayan pekmezli suya hazırladığınız hamurları atın ve 20 dakika kadar kaynatın. Pişirme süresinin sonunda gullurikyalarınızı tencereden alın ve servis edin. Afiyet olsun...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En sevilen kış tatlıları: Ayva tatlısı ve kestaneli tart tarifiEn sevilen kış tatlıları: Ayva tatlısı ve kestaneli tart tarifi
Görenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandıGörenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandı
Humus çorbası tarifi!Humus çorbası tarifi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı çileden çıktı! "Sizin aileden bir kız daha götüremezsem bu can bana haram"

Müge Anlı çileden çıktı! "Sizin aileden bir kız daha götüremezsem bu can bana haram"

Silikonları gören Gülşen dayanamadı! "Ne yaptın sen?"

Silikonları gören Gülşen dayanamadı! "Ne yaptın sen?"

Meğer sırrı buymuş! Puf puf kabarması için...

Meğer sırrı buymuş! Puf puf kabarması için...

Çay saatinizin vazgeçilmezi olacak!

Çay saatinizin vazgeçilmezi olacak!

Etli yemeklerin pabucu dama atılacak! Mis gibi sebze yemeği

Etli yemeklerin pabucu dama atılacak! Mis gibi sebze yemeği

Milföy ve badem ezmesiyle şahaneler yaratın!

Milföy ve badem ezmesiyle şahaneler yaratın!

İlginizi Çekebilir

Mutfakta sağlık ve güven için döküm tava tavsiyeleri

Mutfakta sağlık ve güven için döküm tava tavsiyeleri

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Her kahveyi köpüklü yapmanın sırrı!

Her kahveyi köpüklü yapmanın sırrı!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.