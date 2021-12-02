Gullurikya tatlısı nasıl yapılır? Gullurikya malzemeleri neler?

Gullurikya Kıbrıs'ta özellikle bayram vakitlerinde sıklıkla yapılır. Ayrıca küçük çocuklar için ve kansızlık şikâyetleri olan için adeta şifa niyetine yenilebilecek bir tatlıdır. Peki Gullurikya nasıl yapılır? Gullurikya malzemeleri neler? İşte gullurikya tarifi ve malzemeleri...

GULLURİKYA MALZEMELERİ

Hamuru için:

1 su bardağı un

2/3 su bardağı su

1 çay bardağı sıvı yağ

Pişirmek için:

1 su bardağı harnup pekmezi (keçiboynuzu pekmezi)

½ su bardağı su

GULLURİKYA TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Gullurikya tatlısını hazırlarken hamurun kıvamını ayarlayabilmek için su ve un ilavesi yapabilirsiniz. Pişirmek için kullandığınız harnup pekmezi bu tatlının kıvamının tutmasında kilit noktası. Bunun yerine başka bir pekmez kullanırsanız orijinal tadı alamazsınız.

GULLURİKYA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Un, su ve yağı karıştırıp yoğurun ve kulak memesi kıvamında hamur elde edin. Hazırlanan karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayarak ip gibi uzatın. Sonrasında hamuru spiral şeklinde dolayarak gullurikyanın şeklini verin. Su ve pekmezi bir tencerede kaynatın. Kaynayan pekmezli suya hazırladığınız hamurları atın ve 20 dakika kadar kaynatın. Pişirme süresinin sonunda gullurikyalarınızı tencereden alın ve servis edin. Afiyet olsun...

