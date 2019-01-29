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Gülperi'den şok fragman! 'Senin baban bir katil' Gülperi 18. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 29.01.2019 01:51 | Son Güncelleme

Gülperi dizisinin 18. yeni bölüm ilk fragmanı yayınlandı. Timuçin Esen ve Nurgül Yeşilçay'ın dizisi Gülperi'nin yeni bölüm fragmanında, Gülperi, Kadir ve Eyüp arasında geçenleri öğrenmek istiyor. Hasan, Artemis’e “Senin baban bir katil!” sözleriyle büyük bir şok yaşatırken, çıkmaza giren Gülperi, Kadir’e inanmak istiyor. Artemis’in kaçırıldığı anlar heyecanı yükseltirken, Kadir’in Gülperi’nin kulağına söylediği sözler merakla bekleniyor. İşte Gülperi 18. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 18. bölüm tanıtımı yayınlandı. Eyüp’ün elindeki bıçakla Kadir’e saldırdığı; fakat Kadir’in nezarethaneye düştüğü fragmanda, Hasan ise gözyaşları içinde babası Eyüp’e koşuyor.

Gülperi (1)

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gülperi’nin geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 17. bölümünde Kadir’in gelişiyle oturduğu nikah masasında şoke halde kalan Gülperi, onun Eyüp’le ilgili söyleyecekleri olduğunu anlayınca; geçmişi de düşünerek nikah masasında hayır dedi. Gülperi’nin cevabını duyan Bedriye ve Hasan annelerine öfkelerini gizleyemeyerek babalarıyla gitmeye karar verdi. Gülperi gerçekleri öğrenmek için Kadir’i zorlarken, Kadir’le Eyüp’ün hesaplaşması bitmedi. Geçmişte Kadir’in Gülperi’yi, Eyüp’e emanet ettiğini öğrendiğimiz bölümde Kadir, her şeyi itiraf etmesi için Eyüp’ü sıkıştırdı. Hasan, Kadir’in bildiklerini öğrenmek için onun üzerine giderken, Artemis’in kendisine yardım etmesini istedi. Kadir’den gerçekleri öğrenemeyen Gülperi, Cabbar’ın Eyüp’ün bir katil olduğunu söylemesiyle neye uğradığını şaşırdı. Eyüp, Kadir’in sürekli yoluna çıkmasına çok öfkelendi ve artık bu duruma bir son vermeye karar verdi. Gülperi’ye gerçekleri anlatmaya giden Kadir’i takip eden Eyüp gizlice aldığı bıçakla Kadir’den intikam alabilecek miydi?

Yönetmenliğini Metin Balekoğlu’nun, senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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