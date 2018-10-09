Gülperi dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kadir, Hasan'a tüm gerçekleri anlatıyor

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen beşinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Hasan ile Kadir’in heyecan dolu yüzleşmesinin ekrana geldiği nefes kesen tanıtımda Kadir, hapishanede olan Hasan’ın karşısına çıkıyor. “Yüzüne tükürecek kadar nefret ettiğin annen neden bıçakladı amcanı?” sözleriyle Hasan’a her şeyi anlatan Kadir, ona büyük bir şok yaşatıyor. Tüm gerçeklerin yüzüne bir tokat gibi çarptığı Hasan gözyaşlarına hakim olamazken Yakup, Hasan’ın velayetinin peşine düşüyor. Hasan’ın hapisten çıkması için gereken parayı, velayeti karşılığında vereceği anlaşılan Yakup ile Gülperi’nin hesaplaşması heyecanı yükseltiyor.

GÜLPERİ 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülperi’nin geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 4. bölümünde Hasan’ın ve Ejder’in birlikte planladığı tuzak sonucu gözaltına alınan Gülperi, Hasan’ın kendisine olan nefretiyle daha yakından yüzleşti. Sorgu sırasında Hasan’ı korumak için gerçekleri söylemeyen Gülperi nezarethaneye atıldı. Annesinin yokluğuyla yeniden sınanan ve bu durumdan abisi Hasan’ı sorumlu tutan Can, Kadir’i arayarak yardım istedi. Bu zor sürecinde Gülperi’ye destek olmak için çabalayan Kadir, güvenlik kameralarından Ejder’in suç ortağı olduğunu ve Gülperi’nin oğlunu korumak için sustuğunu anladı. Hasan’ı koruyacağına söz veren Kadir, Gülperi’yi de kurtardı. İkilinin aralarındaki dostluk ve yakınlık paylaşımları artmaya başladı. Gülperi’nin Kadir için düşündüğünden farklı bir anlam ifade ettiğini düşünmeye başlayan Şeyma, Ejder’le birlikte Hasan’ı da gözaltına aldırdı. Çocuklarına tekrar kavuşmak için can atan Gülperi’nin yeni mücadelesi başlıyordu.

Yönetmenliğini Cem Karcı’nın senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma günü saat 20.00’de Show TV’de!

