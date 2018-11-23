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Gülperi dizisinde gözyaşları sel olacak! Can öldü mü? Gülperi 11. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 23.11.2018 02:57 | Son Güncelleme

Show TV’de ekrana gelen Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından Gülperi'de bu hafta gözyaşları sel olacak. Gülperi'nin kaçırılan küçük oğlu Can için akıttığı acı dolu gözyaşları dinmeyecek. Peki Gülperi dizisinde Can öldü mü? İşte Gülperi dizisi 11. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Gülperi dizisinde gözyaşları sel olacak! Can öldü mü? Gülperi 11. yeni bölüm fragmanı izle!

Timuçin Esen ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerde oynadığı Gülperi dizisi 11. yeni bölümüyle 23 Kasım Cuma akşamı Show TV'de yayınlanacak. Yapımını Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in paylaştığı "Gülperi" yine çok konuşulacak yeni bölümüyle milyonların evlerine misafir oluyor.

GÜLPERİ'DE CAN ÖLDÜ MÜ?
Dizinin yayınlanacak yeni bölümüne; hastanede tutuklu olduğu halde firar eden Ejder'in, Can'ı kaçırması damga vuracak. Oğluna sürpriz doğum günü hazırlıkları yaparken acı haberi alan Gülperi'nin feryatları izleyenleri sarsacak. Büyük bir merakla beklenen yeni bölümün fragmanında Can'ın kazılan bir mezar başında adeta cansız gibi yatması yürekleri ağza getirdi. Başarılı performansıyla izleyenlerin gözbebeği olan Can'ın akıbeti yeni bölümde ortaya çıkacak.

Can’ın kaçırılması Gülperi ve çocukları perişan ederken, duyulan çığlık sesi gerilimi arttırıyor. Kadir’in Şeyma’ya “Bu çocuğa bir şey olsun bak bakalım bir daha Artemis’in yüzünü görebiliyor musun? Bugün bu çocuk kaçırıldıysa senin yüzünden!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda yerde hareketsiz yatan Can’a neler olacağı merakla bekleniyor.
Senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği "Gülperi" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gülperi’nin geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 10. bölümünde Kadir’in söyledikleri karşısında suskun kalarak Kadir’i hayal kırıklığına uğratan Gülperi, gerçek duygularıyla savaştı. Seyit’in anlattıklarından sonra yanlış karar verdiğini anlayan Hasan, Selen’in yardımıyla hatasını telafi etmeye çalıştı. Yakup’un planıyla çocukların karşısına çıkan Kader, Hasan’ın sert tepkisiyle karşılaşsa da Gülperi’nin sayesinde kendisini affettirdi. Hapishaneden hastaneye kaldırılan Ejder kaçmayı başararak, intikam beslediği Gülperi’nin peşine düştü. Şeyma her cephede Gülperi ve ailesine karşı savaşmaya devam ederken, Artemis anne ve babasının boşanacağını öğrendi. Hasan’a yardım eden Gökhan başına aldığı darbeyle yaralanırken, Bedriye bir kez daha annesinin desteğiyle hayata tutundu. Can’a sürpriz doğum günü hazırlığı yapan Gülperi, Can’ın Ejder tarafından kaçırıldığından habersizdi. Hiç beklemediği yerden darbe yiyen Gülperi için zor günler başlıyordu.


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