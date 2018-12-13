Gülperi'nin Artemis'i bakın daha önce nerede oynamış!

Gülperi dizisinde Timuçin Esen'in Artemis rolündeki kızı merak konusu oldu. Asıl adı Ezgi Gör olan genç güzel, Artemis rolüyle beğenileri üzerine toplamış durumda.

Gülperi, 2003 doğumlu oyuncu Ezgi Gör'ün ilk dizi deneyimi olmasına rağmen adından söz ettirmeye çoktan başladı bile.

Ezgi Gör'ün henüz 9 yaşındayken bir filmde oynadığını duyan ise şaşırıp kalıyor.

Başrollerini Sarp Akkaya ve Cansu Dere'nin paylaştığı 'El Yazısı' filminde oynayan Ezgi Gör'ün o halini görenler tanımakta güçlük çekiyor.

15 yaşında olan genç oyuncu, kariyerine dizi ve filmin yanı sıra reklam filmlerini de eklemiş.

Gülperi dizisindeki oyunculuğundan ziyade lise eğitimine devam etmekte olan Ezgi Gör, izleyicilere gelecekte daha da ilerleyeceğinin sinyallerini şimdiden veriyor.

Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesi'nde eğitimini sürdüren Ezgi Gör'ün geçmişte bir reklam filminde de oynamış.



