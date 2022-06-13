Gülşah Saraçoğlu sütyensiz bornozlu pozuyla Instagram'ı yaktı! "Taş bebek..."

Geçtiğimiz yıl Doya Doya Moda yarışmasında jüri üyeliği yapan ve güzelliğiyle baş döndüren Gülşah Saraçoğlu paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Son olarak Instagram hesabından siyah bornozuyla sütyensiz pozlarını paylaşan güzel modacı olay yarattı.

CEKETİNİN ÖNÜNÜ AÇIP SÜTYENİYLE POZ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından ceketinin önünü açıp sütyeniyle cesur pozlar veren güzel modacı, takipçilerinin adeta yüreklerini hoplatmıştı.

Her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü modacının o paylaşımları beğeni yağmuruna tutulmuştu.

SON POZU OLAY YARATTI

Hemen hemen her gün takipçilerine yeni bir pozunu sunan güzel modacı, son olarak yaptığı cesur paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Gözlerine lens takan ve siyah bornozuyla sütyensiz poz veren Gülşah Saraçoğlu, güzelliğiyle mest etti.

Saraçoğlu'nun bu paylaşımlarına takipçileri yüzlerce beğeni ve yorum attı.

Bazı takipçileri yaptıkları yorumlarla dikkat çekti. Takipçilerinden bazıları, "Makyaj fena sen fena" ve "Yemin ederim taş bebeksin" yorumlarında bulundu.





