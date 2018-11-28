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Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması! Jet Sosyete dizisi yeni bölüm neden yok?

DİZİ HABERLERİ  | 28.11.2018 00:07 | Son Güncelleme

Jet Sosyete dizisinin 8. yeni bölümü 28 Kasım Çarşamba akşamı neden yayınlanmayacak? Jet Sosyete'nin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını açıkladı. TV8'de Jet Sosyete'nin yeni bölümü yerine kolaj bir bölümü yayınlanacak.

Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması! Jet Sosyete dizisi yeni bölüm neden yok?

Gülse Birsel, TV8'de ekrana gelen Jet Sosyete dizisinin 28 Kasım Çarşamba Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı nedeniyle yayınlanmayacağını açıkladı. Oyuncu ve senarist Gülse Birsel Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta yeni bölüm yok, ama en komik sahnelerle yine karşınızda olacağız. Siz Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını rahat rahat seyredin, biz de bir nefes arası verelim dedik Yav bırak, maç olunca onu seyrediyorsunuz, biliyorum! Biz setteyiz, haftaya bomba yeni bölümle yine beraberiz!" ifadelerini kullandı.

Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Hasibe Eren, Derya Karadaş, Sarp Apak ve Cengiz Bozkurt'un başrollerde oynadığı Jet Sosyete 28 Kasım Çarşamba akşamı kolaj bölümüyle ekrana gelecek.

gulse

JET SOSYETE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dizide Gülse Birsel'in canlandırdığı Gizem karakteri, bir diziye başlar ve rol gereği şiddete uğraması gerekir. Çekim sırasında kendisine atılan tokata karşılık veren Gizem'in tepkisi, geçtiğimiz günlerde sevilen şarkıcı Sıla'ya şiddet uygulayan oyuncu Ahmet Kural'ı akıllara getirdi.

Yaşar’ın şirket çalışanlarının tümünü dahil ederek kurduğu whatsapp grubu şirket içinde popülerlik kazanmasını ve herkesle yakınlaşmasını sağlar. Yağmur gibi yağan mesajlardan sıkılan İlayda’nın gruptan çıkması ile olaylar büyür.

Aynı salonda dans dersi almaya başlayan Kumsal ile Yıldız bu sayede tanışırlar. Talip ise bu tanışıklıktan haberdar olmadan Kumsal’la flört etmeye çalışmaktadır.

Zahide’nin en sevdiği dizi İlayda’ların yalısında çekilecektir. Zahide ve Gizem’in set ziyareti Gizem’in diziden rol kapmasıyla sonuçlanır. Safiye, fokus grup araştırmalarında C kategori ev kadınlarını temsil etmek üzere iş bulmuştur. Gizem’in dizide rolüne devam edebilmesi onun fokus grup toplantısında söyleyeceklerine bağlıdır.

Alara’nın sağlıklı yaşam adına girdiği açlık diyeti sonucunda bayılması ile onu hastaneye götürmek zorunda kalan ve kendi yerine Şennur’u fokus grup toplantısına gönderen Gizem’in dizi hayatını tehlikeye girer.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
cok kötü bi dizi
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