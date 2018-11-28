Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması! Jet Sosyete dizisi yeni bölüm neden yok?

Gülse Birsel, TV8'de ekrana gelen Jet Sosyete dizisinin 28 Kasım Çarşamba Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı nedeniyle yayınlanmayacağını açıkladı. Oyuncu ve senarist Gülse Birsel Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta yeni bölüm yok, ama en komik sahnelerle yine karşınızda olacağız. Siz Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını rahat rahat seyredin, biz de bir nefes arası verelim dedik Yav bırak, maç olunca onu seyrediyorsunuz, biliyorum! Biz setteyiz, haftaya bomba yeni bölümle yine beraberiz!" ifadelerini kullandı.

Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Hasibe Eren, Derya Karadaş, Sarp Apak ve Cengiz Bozkurt'un başrollerde oynadığı Jet Sosyete 28 Kasım Çarşamba akşamı kolaj bölümüyle ekrana gelecek.

JET SOSYETE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizide Gülse Birsel'in canlandırdığı Gizem karakteri, bir diziye başlar ve rol gereği şiddete uğraması gerekir. Çekim sırasında kendisine atılan tokata karşılık veren Gizem'in tepkisi, geçtiğimiz günlerde sevilen şarkıcı Sıla'ya şiddet uygulayan oyuncu Ahmet Kural'ı akıllara getirdi.