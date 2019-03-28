MAGAZİN

Gülse Birsel'den nostaljik paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.03.2019 13:53 | Son Güncelleme

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel Instagram hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı.

Gülse Birsel'den nostaljik paylaşım

Yazdığı senaryolarla ve yaptığı oyunculukla alkış toplayan Gülse Birsel takipçilerini geçmişe götürdü. Birsel gençlik fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

"Yaş 17. Beyoğlu Anadolu-Nişantaşı Anadolu liseleri ortak Pygmalion oynuyoruz. Ben Eliza, yanımdaki arkadaşım Tamer Çavuşoğlu da Profesör Higgins. Birinin abisiydi sanırım, fotoğrafçımız özellikle siyah beyaz fotolar çekti ki eski tiyatro fotoğraflarına benzesin.

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Zira o aralar benim (ki hala, hepimizin) oyunculuk hedefi Yıldız Kenter olmak. Bu oyunun yönetmeni o zaman sanırım 20’li yaşlarda heyecanlı ve fedakar bir oyuncu. Bir sürü de ödül almıştık Hürriyet Liselerarası Tiyatro Şenliği’nde."

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Anahtar Kelimeler:
Gülse Birsel gülse birsel gençlik

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