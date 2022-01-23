Gülse Birsel'in elektrik faturasına Gonca Vuslateri'den olay yorum! Aldığı para üzerinden laf çarptı

Elektrik ve doğalgaza gelen zamlar gündemde yerini korurken, geçtiğimiz günler oyuncu ve senarist Gülse Birsel'in geçtiğimiz günlerdeki paylaşımı olay oldu. 3+1 dairesine gelen 2.550 TL'lik faturayı paylaşan Birsel, "Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim" ifadelerini kullanmıştı. Birçok kullanıcı Birsel'in serzenişine hak verirken, pek çok kişi ise tepki gösterdi.

GONCA VUSLATERİ'DEN MESAJ DOLU PAYLAŞIM

Tepki gösterenlerden biri de 2012 ve 2014 yılları arasında Gülsel Birsel'in senaryosunu yazdığı Yalan Dünya'da Vasfiye Teyze karakterini canlandıran Gonca Vuslateri oldu.

"O GELEN FATURADAN 75 TL DAHA DÜŞÜKTÜ"

Vuslateri, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Bu ülkenin en az paraya en sevilen karakterini oynamış oyunculardanım. O gelen elektrik faturasından 75 TL daha düşüktü hem de. O yüzden fatura konusunda deneyimliyim. Soğuk havalarda arkadaşında kal. Sete ordan git. Ha bir de baget ekmek al 4'e böl pul biberle lup." ifadelerini kullandı.

