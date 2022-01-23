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Gülse Birsel'in elektrik faturasına Gonca Vuslateri'den olay yorum! Aldığı para üzerinden laf çarptı

23.01.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel'e geçtiğimiz günlerde paylaştığı evinin 2 bin 550 liralık elektrik faturası geldiğini paylaşarak gündeme gelmişti. Ünlü isme bir tepki de eski rol arkadaşı Gülse Birsel'den geldi. Geçmişte Birsel'in başrol oynadığı ve senaryosunu yazdığı Yalan Dünya'da rol alan Gonca Vuslateri, "Bu ülkenin en az paraya, en sevilen karakterini oynamış oyunculardanım. O gelen elektrik faturasından 75 TL daha düşüktü hem de. O yüzden fatura konusunda deneyimliyim" dedi.

Gülse Birsel'in elektrik faturasına Gonca Vuslateri'den olay yorum! Aldığı para üzerinden laf çarptı

Elektrik ve doğalgaza gelen zamlar gündemde yerini korurken, geçtiğimiz günler oyuncu ve senarist Gülse Birsel'in geçtiğimiz günlerdeki paylaşımı olay oldu. 3+1 dairesine gelen 2.550 TL'lik faturayı paylaşan Birsel, "Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim" ifadelerini kullanmıştı. Birçok kullanıcı Birsel'in serzenişine hak verirken, pek çok kişi ise tepki gösterdi.

Elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel sitem etti!Elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel sitem etti!

GONCA VUSLATERİ'DEN MESAJ DOLU PAYLAŞIM

Tepki gösterenlerden biri de 2012 ve 2014 yılları arasında Gülsel Birsel'in senaryosunu yazdığı Yalan Dünya'da Vasfiye Teyze karakterini canlandıran Gonca Vuslateri oldu.

Gonva-Vuslateri-Tweet

"O GELEN FATURADAN 75 TL DAHA DÜŞÜKTÜ"

Vuslateri, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Bu ülkenin en az paraya en sevilen karakterini oynamış oyunculardanım. O gelen elektrik faturasından 75 TL daha düşüktü hem de. O yüzden fatura konusunda deneyimliyim. Soğuk havalarda arkadaşında kal. Sete ordan git. Ha bir de baget ekmek al 4'e böl pul biberle lup." ifadelerini kullandı.

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Elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel sitem etti!Elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel sitem etti!
Aynı karede yer almış! Bu fotoğraftaki 2 kişi, katili olduAynı karede yer almış! Bu fotoğraftaki 2 kişi, katili oldu
İzel kimdir, aslen nereli? İzel kimdir, aslen nereli?
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Gülse Birsel Gonca Vuslateri
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