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Gülse Birsel yeni dizi yapacak mı? İşte cevabı...

20.04.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve Jet Sosyete gibi dizilerin yanı sıra Aile Arasında gibi unutulmaz filme imza atan Gülse Birsel’in adı uzun süredir hiçbir projeyle anılmıyordu. Deneyimli kalem konuyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Gülse Birsel yeni dizi yapacak mı? İşte cevabı...

Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jet Sosyete dizileri ile Aile Arasında isimli sinema filmine de imza atan Gülse Birsel, uzun zamandır yeni bir proje üretmiyor. Senaryolarını yazdığı dizilerle ekrana damgasını vuran bir isim olan Gülse Birsel, unutulmayan, fenomen haline dönüşen pek çok karaktere de imza attı.

Gülse Birsel’in son projesi ise ilk olarak Star TV’de yayınlanmaya başlayan Jet Sosyete dizisi olmuştu. İlk sezonun ardından ikinci sezonda tv8’de yayınlanmaya başladı.

BKM’nin yapımcılığını üstlendiği dizi, daha sonra dijital platform PuhuTV’ye geçmişti. 2020’nin mayıs ayında 59. bölümüyle de final yapmıştı.

GÜLSE BİRSEL’DEN YENİ BİR PROJE GELİYOR MU?

Gülse Birsel’den o günden beri bir başka proje ile ilgili bir açıklama yok. Birsel’in yeni projesi merakla bekleniyor. Komedi türündeki dizilere hayat veren Gülse Birsel’in konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklaması oldu.

Hello dergisinin instagram sayfasından da pek çok kişinin dileği tekrarlanarak “Bu bir çağrıdır, kurtar bizi” şeklinde bir çağrı yapıldı Birsel’e.

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Yeni dizi müjdesi bekleyenler için Gülse Birsel’in açıklaması ise şöyle oldu: “Gülse Birsel göreve çağrılarına her yerde görüyorum, gurur duyuyorum ama bir dizinin, filmin evrenin kurmak, alelacele olmaz, sabır rica ediyorum.”

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Gülse Birsel
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