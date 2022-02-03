Gülşen bu sefer ten rengi tercih etti! "Eleştirenler bile ağzı açık izliyor"

Gülşen, son dönemde tercih ettiği sahne kıyafetleriyle ilgili hem meslektaşları hem de bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmişti. Gülşen gelen eleştirilere "Meğer insan performansına gösterdiği özeni giyimine de gösterince sanatkârlığı yok oluyormuş. Vazgeçmem istenen şey, daha az göze batmak ya da daha çok onay görmek için kendimi, bedenimi, vizyonumu yok etmem mi? Yoksa asla inanmadığım belirli yaftalara itaat etmem mi?" diyerek tepki göstermişti.

Gülşen sahnede yaptığı iddialı seçimlere devam ediyor. Bu sefer ten rengi bir kıyafet seçen Gülşen yine hayranlarını mest etti. Göğüs kısmı tek parçadan oluşan kıyafetin altına sütyen de tercih etmeyen Gülşen'in fit görüntüsüne beğeni yağdı.

Seda Sayan da Gülşen'i beğenenler arasındaydı. Seda Sayan Gülşen'e alkış ve nazar emojileriyle destek verdi. Ünlü şarkıcının hayranları ise ""Eleştirenler bile ağzı açık izliyor" yorumunda bulundu.



