MAGAZİN

Gülşen çıldırdı! Konserde olay çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.07.2018 10:49 | Son Güncelleme

Gülşen'in kendi memleketi Ordu’daki konserinde olay çıktı. Gülşen sunucuya fena kızdı!

Gülşen çıldırdı! Konserde olay çıktı

Elbisesinden dolayı çorap çizmesi aşağıya kayan Gülşen’e sunucu konuşma yaparken 'Çorabını çek' dedi. Gülşen de sunucuya tepki olarak “Pardon siz ne dediniz bir daha sesli bir şekilde tekrarlar mısınız, şaka yaptıysanız şaka kaldıracak kadar samimiyetimiz yok” diyerek çıkıştı.

'ŞUURSUZ SUNUCULAR ORDU'YA YAKIŞMIYOR!'

Daha sonra Belediye Başkanı Gülşen’e çiçek vermek için sahneye çıktı. Gülşen de belediye başkanına “Sizin altınızda hizmet veren birisi hiç kimseye yakışmayacak sözlerle 'Çorabınızı çeker misiniz?' diyemez bana sizin sunucunuz. Bir sanatçının ne yapacağına saçma sapan bir sunucu karar veremez. Bir ülkeyi sanatı ve sanatçıları var eder. Bana çorabını çek diyen şuursuz sunucuları buraya çıkarmayacağınıza inanıyorum böyle sunucular yakışmıyor Ordu'ya” dedi.

Şarkı söylemeye başlayınca da öne geçip çorabını iyice aşağıya indirerek tepkisini sahnesi boyunca gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
gülşen ordu konser

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
sanatçı mı ??? daha kendine has eserin yok, bir şey üretmemişsin ama kendine sanatçı diyorsun. bu ve bunun gibiler kendini iyice şişirmişler :) bir de egoları yok mu hep tavan yapıyor !
kadın haklı. şuursuz sunucu
sanatçıymış!! kalitesiz şey...
BUNLARA KİM SANATÇI DİYOR BE YA...
Egoist
Tamam sunucunun yaptığı patavatsızlık eyvallah ama sen ne ara sanatçı oldun?
Gülşen de kendisini bir matah sanıyor. Sen kimsin ki seni izleyenleri ve sunucuya bu ağır eleştiriyi ne hakla yaparsın. Sessiz kalır sanatını icra eder gidersin. Bu vatandaşa olan saygısızlığın bariz örneğidir.
ha s....tir gerizekalı kendini bi halt zannediyor
gülşencik çok küstahsın.
helal olsun ağzının payını vermiş fakire
O KENDİNİ BİLMEZ BİR SUNUCU ANLADIKTA ,SENDE ONU SÖYLEYEN SUNUCUYLA UĞRAŞACAK KADAR BASİTLEŞMİŞSİN, BU KONUŞMALAR BEN STARIM DİYEN BİR SANATÇIYA YAKIŞMAMIŞ ...BİRAZ TARKANI ÖRNEK ALIN GERÇE TARKAN OKADAR PROFOSYONELKİ SAHNEDE VE KOSTÜMLERİNDE EN KÜÇÜK HATA BULAMAZSINIZ DEMEKKİ SİZDE İŞ YOK NE DİYİM
TABİ SANATÇILIK ORANI BURANI AÇMAKLA OLUYO DEĞİLMİ.
BİR ÜLKEYİ SANATI VE SANATÇILARMI VAR EDER ???? BUGÜN DUYDUĞUM EN KOMİK SÖZ BİR ÜLKEYİ MİLLET VAR EDER...DİĞERLERİ TEFERRUATTIR...
“Şarkı söylemeye başlayınca da öne geçip çorabını iyice aşağıya indirerek tepkisini sahnesi boyunca gösterdi.” İyi halt etmiş güya bir şey yaptığını sanıyor.
Senin gibi sanatçıların bu ülkeye ihtiyacı yok. Şarkıcı bir ülkeye ne verebilir ki?... Sizler ne üretiyorsunuz da, bu ülke kalkınıyor. Milletin kanını sömürüyorsunuz. Zevk ve sefa içinde yaşıyorsunuz ama burnunuzdan da kıl aldırmıyorsunuz. Bizim her alanda üretimi artıracak beyinlere ihtiyacımız var. Yoksa milletin sırtından geçinen yüzlerce sanatçı bozuntusuna ihtiyacımız yok. Sizler halkı eğlendiren şaklabanlarsınız sadece...
Bu nasıl bir ego yuh. Herkesin egosu vardır tamam. Ünlülerde daha çok olabilir tamam. Hadsizce bulabilirsin o da tamam da küfür ve ya hakaret etmişçesine abartmak neredeyse aşağılamak çok itici durdu ya. Kendinizi niye bu kadar abartıyorsunuz anlamıyorum ki. Adamlar uzaya çıkıyor, icatlar yapıyor neler neler yapılıyor su dünyaya yarar, sen kadar ego taşımıyorlar:)
ülkenin sanatı çıplaklık teşhir ifşa olmuş hangi sanatmış bu biz bilmiyoruz
Bir ülkeyi sanat ve sanatçılar var eder çok doğru ama şarkıcılar değil sen şarkıcısın para için söylersin devlet önderliğinde gönüllü Türk sanat musiki cemiyetleri vardır iste sanat ve sanatçılar onlar sizler değilsiniz
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