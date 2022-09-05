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Gülşen'den 702 kişi şikayetçi oldu! İddianamede müşteki sıfatıyla yer aldılar

05.09.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir konserine imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle, hakkında 3 yıla hapis cezası talep edilen şarkıcı Gülşen'in ev hapsi devam ediyor. Gülşen Çolakoğlu hakkında ise 702 kişi şikayetçi oldu. Aralarında çeşitli dernek ve vakıfların da olduğu kişiler iddianamede müşteki sıfatıyla yer aldı. Gülşen hakkındaki iddianamede, şüphelinin sözlerinin kışkırtıcı ve düşmanca tutum ile davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği belirtildi. Gülşen'in dava tarihi ise henüz belli olmadı.

Gülşen'den 702 kişi şikayetçi oldu! İddianamede müşteki sıfatıyla yer aldılar

Nisan ayında İstanbul'daki bir konserinde imam hatip liselilere yönelik kullandığı sözlerden dolayı ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan tutuklanan şarkıcı Gülşen, 4 gün kaldığı cezaevinden şartlı olarak tahliye edilmişti. Savcılıkça hazırlanan iddianamede ise, şüpheli Gülşen’in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

702 MÜŞTEKİ İDDİANAMEDE YER ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gülşen Çolakoğlu 'şüpheli' sıfatıyla yer alırken aralarında çeşitli dernek ve vakıfların da bulunduğu 702 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı.

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İddianamede, şüphelinin sarf etmiş olduğu sözlerin halkın, toplumun bir bütününü ifade ettiği ve bu halde toplumun içinde bulunduğu kin ve düşmanca duygular beslemeye sevk edilerek halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği, ayrıca maruz bırakıldığı kaydedildi.
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"ŞÜPHELİNİN SÖZLERİNİN KIŞKIRTICI VE DÜŞMANCA TUTUM İLE..."

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin sözlerinin kışkırtıcı ve düşmanca tutum ile davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği, sarf edilen beyanların toplumun gelişmesine katkı sağlamaktan uzak salt halkı kin ve düşmanlığa sevk edici, ayrıştırıcı özelliklere sahip, bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu aktarıldı.
Öte yandan, şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarihin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

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NE OLMUŞTU?

Gülşen, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Gülşen ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen ardından karara yapılan itiraz dilekçesinin kabul edilmesiyle birlikte ‘konutu terk etmeme’ şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gülşen aktan
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