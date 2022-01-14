Gülşen'den yeni pozlar! "İzzet Yıldızhan yorum yapsın"

Hadise, Gülşen ve Hande Yener gibi ünlü isimlerin kıyafetleri bir süredir tartışılıyor. Son olarak İzzet Yıldızhan konuya dair "Aileler izliyor, benim çocuklarım izliyor. Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahne olmamalı" deyince ortalık karıştı.

İzzet Yıldızhan'ın bu açıklamasına Nihat Doğan, Hande Yener gibi ünlü isimlerden sert tepkiler geldi. Gülşen'in ise ne diyeceği merak ediliyordu. Gülşen konuya dair açıklama yapmak yerine Ankara sahnesine iddialı bir kostümle çıkmayı tercih etti.

"İZZET'İN İNADINA MI?"

Kalçasının bir tarafını açık bırakan bir elbise giyen Gülşen'in pozları yine sosyal medyada gündem oldu ve Twitter'in en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Bazı kullanıcılar bu pozlara dair "İzzet Yıldızhan yorum yapsın", "İzzet'in inadına mı?" gibi yorumlarda bulunurken bazıları ise "Gülşen ya sesinle ön plana çık artık", "İş poz vermeye döndü" gibi yorumlarda bulundu.

