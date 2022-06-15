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Gülşen'in taşlı ve göğüs dekolteli sahne kostümü sosyal medyayı salladı! "Kıskananlar çatlasın"

15.06.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde sahne kıyafetleriyle sıklıkla gündeme gelen Gülşen, geçtiğimiz günlerde siyah göğüs dekolteli kıyafetiyle çokça konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı bu kez yine sahnede giydiği pembe renkli ve göğüs dekolteli sahne kostümüyle sosyal medyayı salladı.

Gülşen'in taşlı ve göğüs dekolteli sahne kostümü sosyal medyayı salladı! "Kıskananlar çatlasın"

46 yaşındaki ünlü şarkıcı Gülşen, sahne kıyafetleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemde kostümleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla olay olan isim, bu kez taşlı ve göğüs dekolteli kıyafetiyle sosyal medya gündemine oturdu.

GÜLŞEN'İN TAŞLI VE GÖĞÜS DEKOLTELİ KIYAFETİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Geçtiğimiz günlerde siyah renkli ve derin göğüs dekolteli kıyafetiyle çokça konuşulan, ardından Elle Style Awards gecesine katılarak ödül konuşması yapan Gülşen, sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor.

Gülşen, bu kez Almanya'da verdiği konserde çekilen anları hesabında paylaştı.

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Pembe renkli, taşlı bir takım tercih ettiği görülen Gülşen'in göğüs dekoltesi dikkat çekti.

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SEDA SAYAN'DAN DA YORUM GELDİ

Ünlü sanatçının "Büyük ölüp bitiyoruz birbirimize" notuyla paylaştığı fotoğrafına takipçilerden binlerce beğeni ve yorum yağarken, bazı takipçileri "Kıskananlar çatlasın", "Yerli Madonna" gibi yorumlarda bulundu. Gülşen'e Seda Sayan'dan da "Çok şık bayıldım" yorumu geldi.


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Seda Sayan
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