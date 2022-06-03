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Gülşen'in tekerlekli sandalye ile yaptığı paylaşım tepki çekti! "Rencide eden bir durum"

03.06.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı ödül töreninde tekerlekli sandalyeyi görünce Bülent Ersoy'u taklit eden Gülşen tepki çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan Engelsiz Yaşam Derneği başkan yardımcısı, "Gülşen'i bu durumu engelli kardeşlerimizi son derece yaraladı" dedi.

Gülşen'in tekerlekli sandalye ile yaptığı paylaşım tepki çekti! "Rencide eden bir durum"

Gülşen, geçtiğimiz akşam katıldığı bir ödül töreninde boş tekerlekli sandalye bulunca ilginç bir paylaşım yaptı. Gülşen, Bülent Ersoy'u anarak "Otriş giyip Bülent Ersoy'dan neyim eksik demez mi?" notunu yazdı. Gülşen'i Ersoy'dan destek alan paylaşımı engelli vatandaşları ve ailelerini rahatsız etti.

Gülşen'in görüntülerinin ardından YouTube kanalında yayınlanan Al Sana Haber programına telefonla bağlanan Engelsiz Yaşam Vakfı Başkan Yardımcısı Av. Edip Önder konu ile ilgili hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.

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"ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİ RENCİDE EDEN BİR DURUM"

Görüntülerle ilgili konuşan Önder, "Bülent Hanım'ın rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalye kullanması gayet insani bir durum. Ancak Gülşen'in bu davranışı takındığı bu tavır, engelli kardeşlerimizi rencide eden bir durum ve engelli kardeşlerimizi son derece yaralamıştır. Bunu vakıf yönetimindeki arkadaşlarla, Tayyar Bey de vakıfta hep birlikte değerlendireceğiz. Sonuçta biz toplumda önünde engel olan herkes adına bir şeyler yapmaya ve kamu yararı sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla engelli kardeşlerimizi rencide eden bu duruma karşı da hukuki bir yola girebilir miyiz vakıf olarak değerlendirip yola çıkabiliriz" dedi.

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