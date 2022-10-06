Gülşen karakolda! İmza yerine elektronik bölmeye parmak bastı

Tutuklandıktan sonra tahliye olan ve bir süre ev hapsinde kalan Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı. En yakın karakola imza verme şartı olan Gülşen bugün karakolda görüntülendi. Gülşen'in geçtiğimiz gün 50 konserini iptal ettiği açıklanmıştı.

Konserinde imam hatip liselilere yönelik yaptığı şaka yüzünden tepki gören ve tutuklanan Gülşen, tutuklu kaldıktan 4 gün sonra Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliye edilmişti.

İMZA VERME ŞARTI!

Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı Gülşen, sabah saat 08.30’da Levent Polis Merkezi'ne geldi. Gülşen, karakoldaki elektronik bölmeye parmak bastıktan sonra polis merkezinden ayrıldı.

