MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülşen, Mevzular Açık Mikrofon Cumhuriyet’in 100. yılına özel yayınında İstiklal Marşı’nı okudu

Gülşen, Mevzular Açık Mikrofon Cumhuriyet’in 100. yılına özel yayınında İstiklal Marşı’nı okudu

27.09.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevzular Açık Mikrofon, Cumhuriyet’in 100. yılına özel program hazırladı. Gülşen, Mevzular Açık Mikrofon’un Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırlanan programında İstiklal Marşı’nı okudu.

Gerek sahne tarzı gerek hakkında açılan dava gerekse özel hayatıyla gündemden düşmeyen Gülşen sosyal medyayı salladı. Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğüyle yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel bir bölüm hazırladı.

Oğuzhan Uğur'un "Bu akşam burada Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Korkmayın çünkü bir milleti korku ile dizginlemek ihtiyaç duyulan tavizlere en geçerli bahaneleri sağlar. İşte tam da bu yüzden İstiklal Marşımız 'Korkma!' diye başlar..." diye başladığı sözü sürpriz bir isim devraldı.

1

KIYAFETİ DE GÜNDEM OLDU

Gülşen bu programda İstiklal Marşı okudu. Tüyleri diken diken eden bölümün fragmanı ise gündeme bomba gibi düştü. Gülşen'ın kıyafetinden İstiklal Marşı'nı söylemesine kadar her konu sosyal medyada konuşuldu.

2

O anları görenler "Dinlediğim en güzel İstiklal Marşı", "Her şey tamam ama o kıyafet ne alaka", "Şahane bir an tüylerim diken diken", "Cesaretini göstermekten korkmayan bir kadının duruşu" yorumlarında bulundu.

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü fenomenin aylık kirası dudak uçuklattı! Lüks evi gündem oldu Ünlü fenomenin aylık kirası dudak uçuklattı! Lüks evi gündem oldu
Gülüşüyle ünlüydü! Yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği... Gülüşüyle ünlüydü! Yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği...
Kocasının emniyete alındığı iddia edildi! "İnceleniyoruz" deyip çıldırdıKocasının emniyete alındığı iddia edildi! "İnceleniyoruz" deyip çıldırdı
Anahtar Kelimeler:
istiklal marşı Gülşen

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kızlarını öldürmeden önce uyku ilacıyla bayılttı

Kızlarını öldürmeden önce uyku ilacıyla bayılttı

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.