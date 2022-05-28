Gülşen sosyal medyayı çalkaladı! "Kıyafetin yarısı nerede ablam"

Şarkıcı Gülşen, son dönemlerde sahnede tercih ettiği kostümlerle sık sık gündem olmuştu. Son olarak Bakü'de konser veren Gülşen çok konuşulan sahne kostümlerine bir yenisini daha ekledi.

Konserden görüntülerin Instagram'a düşmesi üzerine ünlü şarkıcı, yine sosyal medyanın gündemine oturdu. İddialı sahne kostümlerine bir yenisini daha ekleyen şarkıcı, kıyafetiyle yine dikkat çekti.

Öte yandan Gülşen'in kalça dansı yaptığı anlarda sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum aldı.



