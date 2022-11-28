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Gülsim Ali herkesi ters köşe yaptı! Bakın hangi diziyle televizyona dönüyor...

28.11.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı'ndan ayrıldıktan sonra Avcı dizisi ile el sıkıştığı konuşulan Gülsim Ali, Instagram hesabından paylaştığı fragmanla herkesi şaşırttı. Gülsim Ali'nin yeni projesinin adı bakın neymiş...

Gülsim Ali herkesi ters köşe yaptı! Bakın hangi diziyle televizyona dönüyor...

Başrollerini Berk Atan ile paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle gönüllere taht kuran Gülsim Ali, Avcı dizisi ile sevenlerini heyecanlandırmıştı. Dün sosyal medya hesabında paylaşım yapan Gülsim Ali'nin yeni dizisinin adının Avcı olmadığı ortaya çıktı.

Gülsim Ali, başrollerini Uğur Güneş ile paylaşacağı 'Al Sancak' dizisinde rol alacak.

Gülsim Ali yeni dizisini duyurdu! Herkes Avcı ile ekrana döneceğini sanıyordu ama...

İlk tanıtımı yayınlanan Al Sancak dizisi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Fragmana ''Tüylerim diken diken oldu'', ''Eminim kaliteli bir iş olmuştur'' ve ''Beklediğimiz dizi kapıda'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Gülsim Ali yeni dizisini duyurdu! Herkes Avcı ile ekrana döneceğini sanıyordu ama...

Gülsim Ali İlhan'ın dizide hangi karaktere hayat vereceği henüz netlik kazanmadı ancak güzel oyuncunun Al Sancak için çok sıkı eğitimlerden geçtiği söyleniyor.

Gülsim Ali yeni dizisini duyurdu! Herkes Avcı ile ekrana döneceğini sanıyordu ama...

Gönül Dağı'nın 65. bölümünde diziye veda eden Gülsim Ali'nin herhangi bir televizyon dizisinde rol alıp almayacağı merak konusuydu.

Gülsim Ali yeni dizisini duyurdu! Herkes Avcı ile ekrana döneceğini sanıyordu ama...

Gülsim Ali, Gönül Dağı kadrosunda yer aldığı sırada Pakistanlı bir giyim markasıyla el sıkışmıştı.

Gülsim Ali yeni dizisini duyurdu! Herkes Avcı ile ekrana döneceğini sanıyordu ama...

Gülsim Ali yeni dizisini duyurdu! Herkes Avcı ile ekrana döneceğini sanıyordu ama...

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Berk Atan Gülsim Ali gönül dağı gönül

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