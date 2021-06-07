Gülsim Ali İlhan'ın cinsel içerikli mesaj gönderen tacizciyle başı dertte! "Son vermezsen açıklarım"

‘Gönül Dağı’ dizisinde ‘Dilek’ karakterine hayat veren 26 yaşındaki oyuncu Gülsim Ali İhan’ın başı uzun zamandır E.H. ile dertte... Oyuncu E.H.’nin kendisini 5 yıldan beri takip ettiğini ve sürekli cinsel içerikli mesajlar atarak taciz ettiğini söyledi.

"BENİ KİMSE ENGELLEYEMEZ"

Mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı çıkarmasına rağmen takıntılı hayranının tacizlerine devam ettiğini belirten oyuncu, E.H.’nin son olarak çalıştığı sete gelip "Senin olduğun her yere gelebilirim, kimse beni engelleyemez" diyerek tehdit ettiğini ifade etti.

"CİNSEL İÇERİKLİ HAKARET DOLU MESAJLAR..."

Tacizcisinin kimlik bilgilerine ulaşan oyuncu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. akıntılı hayranını son kez uyaran Gülsim Ali İlhan, şu mesajı paylaştı:



"2016 yılından beri durmaksızın beni taciz eden E. H. Hakkında açılmış davalara rağmen taciz, cinsel içerikli hakaret dolu mesajlar ile bana rahatsızlık vermekten vazgeçmedin. Dava açmama, defalarca uzaklaştırma kararı almama rağmen bana ulaşmak için her yolu denemeye devam ediyorsun, çalıştığım setlere gidip yanındaki insanlara yalan söyleyip onları kullanarak dekorların içinden çektirdiğin fotoğraflarla "senin olduğun her yere gelebilirim, kimse beni engelleyemez" diyerek beni tehdit ediyorsun.