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Gülsim Ali'nin iddialı pozları hayranlarından tam not aldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.05.2024 15:32
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Gülsim Ali sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar ile dikkatleri üzerine çekti. Gönül Dağı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gülsim Ali'nin iddialı tarzına yorumlar da gecikmedi.

Gülsim Ali'nin iddialı pozları hayranlarından tam not aldı

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Dilek rolünü oynayan Gülsim Ali İlhan, ani vedasıyla herkesi şaşkına çevirmişti. İlhan, aylar sonra yaptığı açıklamada kadrodan kendi isteğiyle ayrılmadığını belirtmişti.

TRT 1'de yayınlanan Al Sancak isimli dizide Nadia Ivanov karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gülsim Ali sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

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Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile beğeni toplamaya devam ediyor.

Ekran Alıntısı
Gülsim Ali'nin son Instagram paylaşımı hayranlarını mest etti. Harper’s BAZAAR için poz veren güzel oyuncunun iddialı pozlarına "En güzel kadın" yorumları gecikmedi.

Vitrin


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Gülsim Ali gönül ünlü oyuncu
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