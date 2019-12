Gülsin Onay, Mersinli sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı

Hayranlarından yoğun ilgi gören Onay, Mersin seyircisi karşısında her zaman heyecanlandığını dile getirerek, "Burada olmak gerçekten çok büyük bir mutluluk. Bu güzel şehirde bu harika orkestra ile ve harika dinleyici ile müziği paylaşmak her zaman büyük bir mutluluk oluyor. Yıllardır hep geliyorum. Bu turnemin son konseriydi. Neredeyse her gün Türkiye'nin bir şehrindeydim. Adana, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Mersin bu 5 ilimizde de farklı programlarla güzel konserler oldu. Hepsinin yeri aynı ama en sonuncusunun yeri hep ayrı oluyor" dedi.

MDOB Orkestrasının performansını çok beğendiğini ifade eden Onay, "Opera orkestraları çok iyi eşlik ediyorlar. Hep şancılara da eşlik ettikleri için böyle bir avantaj var. Onun için çok rahat çaldım. Burak Tüzün'de çok değerli genç bir şefimiz. Programda Ulvi Cemal Erkin 1'inci senfonisi de yer aldı. Çok güzel bir programdı, nicelerinde buluşmak üzere" diye konuştu.