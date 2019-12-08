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Gülsin Onay, Mersinli sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 08.12.2019 11:38 | Son Güncelleme

MERSİN Devlet Opera ve Balesi'nin (MDOB) düzenlediği yeni yıl konserinde sahne alan ünlü piyano virtüözü Gülsin Onay, performansıyla sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN Devlet Opera ve Balesi'nin (MDOB) düzenlediği yeni yıl konserinde sahne alan ünlü piyano virtüözü Gülsin Onay, performansıyla sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki konsere, yaklaşık 600 sanatsever katıldı. 'Üstün Yetenekli Çocuklar Kanunu' kapsamında, Paris Konservatuvarı'nda müzik hayatına başlayan ve uluslararası eleştirmenler tarafından 'sıra dışı Chopin icracısı' olarak nitelendirilen Onay, Orkestra şefliğini Burak Tüzün’ün yaptığı iki bölümlük konserin ilk bölümde Ludwing Van Beethoven Piyano Konçertosu No:4'ü MDOB Orkestrası eşliğinde piyanosu ile seslendirdi. Konserin ikinci bölümde ise Ulvi Cemal Erkin senfoni No:1'inci de MDOB Orkestrası seslendirdi.

3 KEZ BİS YAPTI

Konser sonunda sahneden ayrılan Gülsin Onay, salonu dolduran yüzlerce sanatseverin kendisini uzun süre alkışlaması üzerine 3 kez piyanosunun başına yeniden döndü. Daha sonra ise fuayeye çıkararak, hayranlarıyla bir araya gelen Onay, sanatseverlerle fotoğraf çektirip, son albümünü imzaladı.

Hayranlarından yoğun ilgi gören Onay, Mersin seyircisi karşısında her zaman heyecanlandığını dile getirerek, "Burada olmak gerçekten çok büyük bir mutluluk. Bu güzel şehirde bu harika orkestra ile ve harika dinleyici ile müziği paylaşmak her zaman büyük bir mutluluk oluyor. Yıllardır hep geliyorum. Bu turnemin son konseriydi. Neredeyse her gün Türkiye'nin bir şehrindeydim. Adana, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Mersin bu 5 ilimizde de farklı programlarla güzel konserler oldu. Hepsinin yeri aynı ama en sonuncusunun yeri hep ayrı oluyor" dedi.

MDOB Orkestrasının performansını çok beğendiğini ifade eden Onay, "Opera orkestraları çok iyi eşlik ediyorlar. Hep şancılara da eşlik ettikleri için böyle bir avantaj var. Onun için çok rahat çaldım. Burak Tüzün'de çok değerli genç bir şefimiz. Programda Ulvi Cemal Erkin 1'inci senfonisi de yer aldı. Çok güzel bir programdı, nicelerinde buluşmak üzere" diye konuştu.

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