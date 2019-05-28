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Gümüşhane’de ilk kez lise öğrencileri arasında kısa film yarışması düzenlendi

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SİNEMA TV  | 28.05.2019 15:39 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de lise öğrencileri arasında ilk defa düzenlenen ‘Değerler Eğitimi Kısa Film Yarışması’ sonuçlandı. Yarışmada Kelkit ilçesinden Veysel Ayvazoğlu’nun ‘Baba Ben Geldim’ filmi birinci oldu.

Gümüşhane’de ilk kez lise öğrencileri arasında kısa film yarışması düzenlendi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gümüşhane Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen ve ödülleri Gümüşhane Valiliğince karşılanan yarışmaya toplam 24 öğrenci 15 eserle başvuru yaptı.
Yarışmanın jüri üyeliğini Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Timur Demir, İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Ali Özcan ve yönetmen Serkan Eryılmaz yaptı.

Gümüşhane Kültür Merkezinde dereceye giren filmlerin katılımcılara izlettirildiği ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, zihinlerin şekillenmesinde aile ve okullar kadar kültür merkezleri ve sinema-tiyatro salonlarının da oldukça etkili olduğunu belirterek, “Bu nedenle sevgi, saygı, aile, eğitim, dürüstlük, adalet vb. olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında, bizi biz yapan ulusal değerlerimizin yeni nesillere aktarılmasında önemli bir iletişim aracıdır. Bu aracın eğitimde fonksiyonel olarak kullanılmasını yaygınlaştırmak maksadıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilk defa Değerler Eğitim Kısa Film Yarışması düzenlenmiştir. Bugün sinema ve kitle iletişim araçlarının kullanılmasıyla yapılan iletişim nicelik olarak en üst seviyededir. Çünkü bu araçlar bazen kaç kişiye ulaşılabildiği hesaplanamıyor bile. Televizyon, sineme ve internet dünyanın en etkili tanıtım araçlarıdır. Katkılarından dolayı Valiliğimize, değerli jüri üyelerine, öğrencilerimize rehberlik yaparak onları bu yarışmaya teşvik eden rehber öğretmenlerimize ve yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Doğan’ın konuşmasının ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Yardımcı Ali Arıkan ve protokol üyeleri tarafından verildi. Yarışmada Kelkit 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencilerinden Veysel Ayvazoğlu “Baba Ben Geldim” filmi ile birinci, Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden Şuhede Kural “Haydi Kızlar Okula” filmi ile ikinci ve Torul Şehit Tamer Özdemir Anadolu Lisesi öğrencilerinden Oğuzhan Zengin, İsmail Demirci, Yusuf Emre Aydın ve Mustafa Tonyalı “Zincir” filmi ile üçüncü oldu.

(İHA)

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