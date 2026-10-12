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NASA'dan 'gülümseyen galaksi' paylaşımı

NASA'nın resmi X hesabı, Hubble Uzay Teleskobu tarafından yakalanan ve adeta kameraya gülümseyen bir galaksi kümesinin görüntüsünü paylaştı.

NASA'dan 'gülümseyen galaksi' paylaşımı
Enes Çırtlık

Dikkat çekici görüntüdeki gülümsemenin arkasında ise kütleçekimsel merceklenme olarak bilinen bir etki bulunuyor.

BU GÖRÜNTÜ NASIL OLUŞTU?

Görüntüde gülümseme çizgilerini andıran yaylar, kütleçekimsel merceklenme nedeniyle oluşuyor.

NASA dan gülümseyen galaksi paylaşımı 1

Bu olay, büyük kütleli yapıların güçlü kütleçekim kuvvetleriyle uzay-zamanı bükmesi ve kozmik bir mercek gibi davranması sonucunda ortaya çıkıyor.

*Kaynak: NASA X hesabı

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Anahtar Kelimeler:
NASA Hubble uzay teleskobu galaksi
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