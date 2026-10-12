NASA'dan 'gülümseyen galaksi' paylaşımı

Dikkat çekici görüntüdeki gülümsemenin arkasında ise kütleçekimsel merceklenme olarak bilinen bir etki bulunuyor.

BU GÖRÜNTÜ NASIL OLUŞTU?

Görüntüde gülümseme çizgilerini andıran yaylar, kütleçekimsel merceklenme nedeniyle oluşuyor.

Bu olay, büyük kütleli yapıların güçlü kütleçekim kuvvetleriyle uzay-zamanı bükmesi ve kozmik bir mercek gibi davranması sonucunda ortaya çıkıyor.

While observing the universe, @NASAHubble caught a galaxy cluster smiling for the camera. 😊 The smile lines are arcs caused by an effect known as gravitational lensing, where massive structures warp spacetime with their powerful gravitational forces and act as a cosmic lens. https://t.co/R3YMVpOqt4 — NASA (@NASA) October 11, 2026

*Kaynak: NASA X hesabı