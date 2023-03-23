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GÜMÜŞHANE İMSAKİYE 2023: Gümüşhane sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet ile Gümüşhane ilk sahur ve iftar saatleri

23.03.2023 01:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane sahur ve iftar saatleri, ramazan ayının gelmesiyle beraber merak edildi. Birçok Müslüman vatandaş, ramazan ayında dini görev olan oruç ibadetini yerine getirmek için son hazırlıklarını tamamladı. Bu sene ilk sahur ve ilk oruç 23 Mart 2023 Perşembe tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Birçok vatandaş kendi yaşadığı ilin imsakiyesini sorgulamaya başladı. Peki, Gümüşhane sahur vakti, imsak saati kaçta? Gümüşhane'de oruç saat kaçta açılacak?

GÜMÜŞHANE İMSAKİYE 2023: Gümüşhane sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet ile Gümüşhane ilk sahur ve iftar saatleri

Gümüşhane 2023 imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri sorgulanmaya başladı. Bu yıl ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayacak ve 29 gün sürecek. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine yetirecek vatandaşlar bulundukları ilin sahur ve iftar saatlerini araştırıyorlar. İşte Diyanet 2023 Gümüşhane ilk sahur ve iftar saatleri...

GÜMÜŞHANE'DE İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Gümüşhane'de ilk sahur saat 04:50'de yapılacak.
24 Mart Gümüşhane sahur saati 04:48
25 Mart Gümüşhane sahur saati 04:46
26 Mart Gümüşhane sahur saati 04:45

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GÜMÜŞHANE'DE İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Gümüşhane'de ilk iftar saati 18:43 olarak açıklandı.
24 Mart Gümüşhane iftar saati 18:44
25 Mart Gümüşhane iftar saati 18:45
26 Mart Gümüşhane iftar saati 18:46

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KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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