Gümüşhane’de 28 spor alanının ihalesi yapıldı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ’10 bin pota’ projesi kapsamında Gümüşhane’de 28 alanda belirlenen potaların ihalesinin gerçekleştiğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Taşbilek, Türkiye’de sporun toplumun her kesimine yaygınlaştırılması ve sporla ilgili kaynakların en etkin şekilde kullanımının sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Yer Gösterin Pota Yapalım’ düşüncesiyle başlattığı ‘10 Bin Pota Projesi’nin Gümüşhane’de hayata geçirildiğini söyledi.

Gençleri kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıktan uzak tutmak, her yaş grubundaki vatandaşların spor yapabilmesine imkan sağlamak, spor kültürünü canlandırarak gençlerin heyecanını potansiyele çevirmek amacıyla Gümüşhane merkez, ilçeler ve beldelerinde yapılacak olan spor alanları düzenlemesi yapım işinin ihalesinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 30 Aralık 2019 tarihinde yapıldığını, projenin uygulamasına yakında başlanacağını kaydeden Vali Taşbilek, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, her yaşta insanın spor yapmasına katkı sağlayacağı, "10 Bin Pota Projesi" Gümüşhane’de başlamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu ve tüm vatandaşlarımızın istifadesine sunulacak olan proje kapsamında, spor sahalarının yapılması için çalışmalara başladık. İlk etapta 28 spor alanı belirledik. Gümüşhane merkezde 8 adet, Torul İlçemizde 2 adet, Kelkit İlçemizde 10 adet, Kürtün ilçemizde 3 adet, Şiran İlçemizde 3 adet ve Köse İlçemizde de 2 adet yer belirlendi. Spor Toto Teşkilatından aktarılan kaynakla Türkiye’de ihalesi yapılan ilk çalışma olan projenin ihale işlemleri tamamlandı. Artık yer teslimi yapılıp çok yakın zamanda bu spor alanlarını ilimize kazandırmış olacağız. Projenin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız İhsan Selim Baydaş’a, Milletvekillerimize ve değerli hemşehrimiz Spor Toto Teşkilat Başkan Yardımcımız Metin Ayvazoğlu’na, bu projeye vermiş oldukları destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.