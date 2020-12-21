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Gümüşler Manastırı nerede? Gümüşler Manastırı'na nasıl gidilir? Gümüşler Manastırı Giriş Ücreti

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 21.12.2020 09:50 | Son Güncelleme:
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Gümüşler Manastırı nerede? Gümüşler Manastırı'na nasıl gidilir? Gümüşler Manastırı Giriş Ücreti

Ürdün'deki Petra Antik Kenti'ni birçoğunuz biliyorsunuz değil mi? Peki ülkemizde yer alan Gümüşler Manastırı'nı? Kıymetini bilmemiz ve hem ülkemize hem dünyaya tanıtmamız gereken bir tarihi değer Gümüşler Manastırı...

Son zamanlarda bilinirliği artan ve daha çok ziyaretçi çeken yerlerden birisi bu manastır. Niğde gezilecek yerler listesinin baş tacı Gümüşler Manastırı hakkında bilgi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yazıda Gümüşler Manastırı tarihi, Gümüşler Manastırı nerede, nasıl gidilir, Gümüşler Manastırı giriş ücreti gibi sorulara yanıt bulabilirsiniz.

GÜMÜŞLER MANASTIRI HAKKINDA KISA BİLGİ

Gümüşler Manastırı hakkında kısa bilgi bulunmuyor. Orta Çağ’da adı, tarihi hakkında dönem kaynağı mevcut değil. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmiyor, M.S 8 ile 12. yüzyılları arasında yapıldığı düşünülüyor.

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Büyük bir kaya kitlesinin içine oyularak yapılmış. Günümüze iyi korunarak gelmiş ve bölgedeki en büyük manastırlardan biri.

Manastır 1973 yılında arkeolojik sit alanı kabul edilmiş. Kaya oyuğu şeklinde dört sütunu bulunan kilisenin duvarlarında freskler bulunuyor. Kilisedeki yeraltı şehri, büyük mezarlık odası ve oldukça büyük kaya kütlesine kazılmış yerleşim birimleri Gümüşler Ören Yeri ve Manastırı'nın döneminin önemli din merkezlerinden biri olduğunu gösteriyor.

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Bizans sanatının en güzel örneklerinden biri olan manastır ayrıca, günümüze kadar en iyi korunmuş eserlerden de biri.

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Kilise içinde son derece iyi korunmuş, muhteşem renkli freskler yer alıyor. Fresklerde; Hz. İsa'nın doğumu, vaftiz edilmesi, kiliseye takdimi, Havariler ve Hıristiyanlığın ileri gelenlerini gösteren konular işlenmiş.

GÜMÜŞLER MANASTIRI KİLİSE

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Manastırın en önemli yapısı, kompleksin kuzeyinde yer alan kilise. Kilisenin duvar resimlerinde en az üç farklı ustanın çalıştığı düşünülüyor. Manastırdaki freskler İngiliz arkeolog-restoratör Michel Gough tarafından 1960’lı yıllarda onarılmış. Meşhur tebessüm eden Meryem Ana ve çocuk İsa freskini de burada görebilirsiniz.

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GÜMÜŞLER MANASTIRI NEREDE

Gümüşler Manastırı, Niğde ilinin merkez ilçesine bağlı olan Gümüşler kasabasında yer alıyor. Niğde Gümüşler Manastırı arası 8 km.

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GÜMÜŞLER MANASTIRI'NA NASIL GİDİLİR?

'Niğde'den Gümüşler Manastırı'na nasıl gidilir?' in cevabı için Niğde şehir merkezinden başlayan tabelaları izleyebilir, kısa süre içerisinde manastıra erişim sağlayabilirsiniz. Bireysel aracınız yoksa Niğde’den otobüsle Gümüşler Kasabası’na gidebilir ve manastırı ziyaret edebilirsiniz.

GÜMÜŞLER MANASTIRI GİRİŞ ÜCRETİ

Gümüşler Manastırı giriş ücreti 10 tl. Burada müze kart geçerli. Manastır Cumartesi ve Pazar günleri kapalı.

GÜMÜŞLER MANASTIRI ZİYARET SAATLERİ

Gümüşler Manastırı'nın ziyaret saatleri yaz ve kış döneminde aşağıdaki gibidir.

Yaz Dönemi
1 Nisan - 1 Ekim
Açılış Saati: 10:00
Kapanış Saati: 19:00

Kış Dönemi
1 Ekim - 1 Nisan
Açılış Saati: 08:30
Kapanış Saati: 17:30

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