Gümüşler Manastırı nerede? Gümüşler Manastırı'na nasıl gidilir? Gümüşler Manastırı Giriş Ücreti

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GÜMÜŞLER MANASTIRI HAKKINDA KISA BİLGİ

Gümüşler Manastırı hakkında kısa bilgi bulunmuyor. Orta Çağ’da adı, tarihi hakkında dönem kaynağı mevcut değil. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmiyor, M.S 8 ile 12. yüzyılları arasında yapıldığı düşünülüyor.

Büyük bir kaya kitlesinin içine oyularak yapılmış. Günümüze iyi korunarak gelmiş ve bölgedeki en büyük manastırlardan biri.

Manastır 1973 yılında arkeolojik sit alanı kabul edilmiş. Kaya oyuğu şeklinde dört sütunu bulunan kilisenin duvarlarında freskler bulunuyor. Kilisedeki yeraltı şehri, büyük mezarlık odası ve oldukça büyük kaya kütlesine kazılmış yerleşim birimleri Gümüşler Ören Yeri ve Manastırı'nın döneminin önemli din merkezlerinden biri olduğunu gösteriyor.