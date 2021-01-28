Gün boyu tok tutuyor: Protein deposu yeşil mercimekli börek tarifi

Mercimek, sodyum ve doymuş yağ bakımından düşük, potasyum, lif, folat ve antioksidan aktiviteye sahip polifenoller adı verilen bitki kimyasalları bakımından yüksektir. Bu beslenme özellikleri, araştırmacıları kronik hastalıklar üzerindeki etkilerini incelemeye yöneltmiştir.

Mercimek ayrıca, kan şekerini düşürücü etkileri olan karbonhidratların emilimini geciktiren ve sindirim hastalıklarını önlemeye yardımcı olmak için bağırsak florasını besleyen bir prebiyotik kaynağı olan yavaş sindirilen dirençli nişasta içerir. Hayvan çalışmaları mercimeklerin kan basıncını, kan kolesterolünü ve kan şekerini düşürdüğünü göstermiştir. İnsan çalışmaları da, mercimeğin diyabetli kişilerde kolesterol düzeylerini iyileştirebileceğini ve kadınlarda meme kanserine karşı koruyabileceğini bulmuştur.

Hal böyle olunca mercimekten en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz. İşte sağlık ve protein deposu yeşil mercimekli börek.

MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1/2 yemek kaşığı biber salçası

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı kimyon

2 diş sarımsak

2 adet yufka

1/2 su bardağı su

1/2 çay bardağı zeytinyağı

Göz kararı tuz, karabiber, kırmızı pul biber

Göz kararı çörek otu ve susam (üzeri için)

1 adet yumurtanın sarısı (üzeri için)

YAPILIŞI

ADIM 1: Soğanın kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın. Tencereye alın ve bir miktar zeytinyağı ile kavurun.