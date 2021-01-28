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Gün boyu tok tutuyor: Protein deposu yeşil mercimekli börek tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 28.01.2021 09:30 | Son Güncelleme:
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Türk mutfağında kuşkusuz mercimeğin çok önemli bir yeri var. Sarı, kırmızı ve yeşil başta olmak üzere mercimeğin her türlü yemeğini yapıyoruz. Bugün ise sizi gün boyu tok tutacak bir tarifle geldik. İşte tam bir protein deposu olan yeşil mercimekli börek tarifi.

Mercimek, sodyum ve doymuş yağ bakımından düşük, potasyum, lif, folat ve antioksidan aktiviteye sahip polifenoller adı verilen bitki kimyasalları bakımından yüksektir. Bu beslenme özellikleri, araştırmacıları kronik hastalıklar üzerindeki etkilerini incelemeye yöneltmiştir.

Mercimek ayrıca, kan şekerini düşürücü etkileri olan karbonhidratların emilimini geciktiren ve sindirim hastalıklarını önlemeye yardımcı olmak için bağırsak florasını besleyen bir prebiyotik kaynağı olan yavaş sindirilen dirençli nişasta içerir. Hayvan çalışmaları mercimeklerin kan basıncını, kan kolesterolünü ve kan şekerini düşürdüğünü göstermiştir. İnsan çalışmaları da, mercimeğin diyabetli kişilerde kolesterol düzeylerini iyileştirebileceğini ve kadınlarda meme kanserine karşı koruyabileceğini bulmuştur.

Hal böyle olunca mercimekten en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz. İşte sağlık ve protein deposu yeşil mercimekli börek.

MALZEMELER

  • 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
  • 1/2 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 2 diş sarımsak
  • 2 adet yufka
  • 1/2 su bardağı su
  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı
  • Göz kararı tuz, karabiber, kırmızı pul biber
  • Göz kararı çörek otu ve susam (üzeri için)
  • 1 adet yumurtanın sarısı (üzeri için)

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YAPILIŞI

ADIM 1: Soğanın kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın. Tencereye alın ve bir miktar zeytinyağı ile kavurun.

ADIM 2: Haşlanmış mercimek, salça, ince kıyılmış sarımsak ve baharatları ekleyip karıştırın.

ADIM 3: Kalan zeytinyağı ve suyu bir kapta karıştırın. Bir yufkayı tezgâha serin. Yarısına su ve zeytinyağı karışımından sürün ve diğer yarısını üzerine kapatın.

ADIM 4: Düz kenarına iç harcını koyun ve rulo şeklinde sarın. Diğer yufkayı da aynı şekilde hazırlayın ve 4-5 parmak genişliğinde keserek parçalara ayırın.

ADIM 5: Hazırladığınız börekleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Üzerlerine kalan su ve yağ karışımından sürün. Çörek otu ve susam serpiştirip 180 derece ısınmış fırında 20-25 dakika üzerleri kızarana kadar pişirin.

PÜF NOKTASI

Zevkinize göre isterseniz muska şeklinde de sarabilirsiniz. Daha pratik olsun derseniz de rulo şeklinde sarıp keserek pişirin.

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