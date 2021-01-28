Gün boyu tok tutuyor: Protein deposu yeşil mercimekli börek tarifi

Mercimek, sodyum ve doymuş yağ bakımından düşük, potasyum, lif, folat ve antioksidan aktiviteye sahip polifenoller adı verilen bitki kimyasalları bakımından yüksektir. Bu beslenme özellikleri, araştırmacıları kronik hastalıklar üzerindeki etkilerini incelemeye yöneltmiştir.
Mercimek ayrıca, kan şekerini düşürücü etkileri olan karbonhidratların emilimini geciktiren ve sindirim hastalıklarını önlemeye yardımcı olmak için bağırsak florasını besleyen bir prebiyotik kaynağı olan yavaş sindirilen dirençli nişasta içerir. Hayvan çalışmaları mercimeklerin kan basıncını, kan kolesterolünü ve kan şekerini düşürdüğünü göstermiştir. İnsan çalışmaları da, mercimeğin diyabetli kişilerde kolesterol düzeylerini iyileştirebileceğini ve kadınlarda meme kanserine karşı koruyabileceğini bulmuştur.
Hal böyle olunca mercimekten en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz. İşte sağlık ve protein deposu yeşil mercimekli börek.
ADIM 1: Soğanın kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın. Tencereye alın ve bir miktar zeytinyağı ile kavurun.
ADIM 2: Haşlanmış mercimek, salça, ince kıyılmış sarımsak ve baharatları ekleyip karıştırın.
ADIM 3: Kalan zeytinyağı ve suyu bir kapta karıştırın. Bir yufkayı tezgâha serin. Yarısına su ve zeytinyağı karışımından sürün ve diğer yarısını üzerine kapatın.
ADIM 4: Düz kenarına iç harcını koyun ve rulo şeklinde sarın. Diğer yufkayı da aynı şekilde hazırlayın ve 4-5 parmak genişliğinde keserek parçalara ayırın.
ADIM 5: Hazırladığınız börekleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Üzerlerine kalan su ve yağ karışımından sürün. Çörek otu ve susam serpiştirip 180 derece ısınmış fırında 20-25 dakika üzerleri kızarana kadar pişirin.
Zevkinize göre isterseniz muska şeklinde de sarabilirsiniz. Daha pratik olsun derseniz de rulo şeklinde sarıp keserek pişirin.
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