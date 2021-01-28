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  4. Kimse anlamıyor! Hamur açma derdi olmayan çıtır çıtır fındık lahmacunun gizli sırrı...

Kimse anlamıyor! Hamur açma derdi olmayan çıtır çıtır fındık lahmacunun gizli sırrı...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 28.01.2021 08:23 | Son Güncelleme:
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Türk mutfağının en sevilen lezzeti olan lahmacunu, tadına doyum olmayacak şekilde bu kez yoğurmadan, hamur açmadan hazırladık. Yufkadan yaptığımız bu lahmacuna da bayılacağınızdan eminiz.

Ana yemeklerden önce sıcak bir şekilde servis edeceğiniz bu lezzet masadaki herkese parmak ısırtacak! Kolay ve pratik oluşuyla oldukça zahmetsiz olan bu lahmacun tarifi emin olabilirsiniz ki klasiğini aratmıyor. Yufkadan yapılmasına rağmen aynı yediğimiz lahmacunlar gibi olan bu tarif, sizin gizli sırrınız olarak kalabilir.

YUFKADAN FINDIK LAHMACUN MALZEMELERİ

  • 250 gr dana kıyma
  • 2 adet domates
  • 2 adet orta boy soğan
  • 4 adet köy biberi
  • 3 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1/2 çay bardağı su
  • 2 adet yufka
  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı
  • 1/2 çay bardağı su (yufkayı ıslatmak için)
  • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı karabiber

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YAPILIŞI

ADIM 1: Öncelikle kıymayı derin bir kasenin içine koyun.
ADIM 2: Soğanları ve sarımsakları robottan geçirin. Biberleri de küp şeklinde çok küçük parçalar halinde doğrayın. Hepsini kıymanın üzerine ilave edin.
ADIM 3: Domatesleri de robottan geçirip kıymalı harca ilave edin.
ADIM 4: Elinizle iyice yoğurun.
ADIM 5: Baharatları, salçayı ve suyu da ilave edip yufkayı ıslatmak için su ve zeytinyağını bir kaba koyun ve iyice karıştırın.
ADIM 6: Yufkanın birini komple masaya açın ve üzerine su ve zeytinyağı karışımını fırça yardımıyla her tarafına sürün. İkinci yufkayı üzerine kapatın.
ADIM 7: Fındık lahmacun ebadına uygun ve keskin ağızlı bir kase yardımıyla yuvarlaklar çıkarın. Yağlı kağıt serili tepsiye sıralayın.
ADIM 8: Hazırladığınız harçtan yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar alıp yuvarlak yufkaların üzerilerine yayın.
ADIM 9: 180 derece ısınmış fırında 15-20 dakika kontrollü olarak pişirin.

PÜF NOKTASI

İsterseniz üzerlerine taze kaşar ya da parmesan peyniri rendeleyebilirsiniz.

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