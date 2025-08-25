Günay Güvenç'ten rekor seri! Kayserispor maçıyla sayı 8'e çıktı...

Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılıların galibiyetinde gollerin yanı sıra kaleci Günay Güvenç'in kurtarışları da büyük yankı uyandırdı.

Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasıyla kaleci arayışına giren Galatasaray, Ederson, Sommer, Uğurcan ve Lammens gibi isimleri gündemine almış, ancak bu transferler gerçekleşmemişti. Bu süreçte Günay Güvenç, sessiz sedasız kalesinde güven vermeye devam etti.

Son 8 resmi maçta kalesini gole kapatan Günay, nadir görülen bir başarı serisine imza attı.

Günay Güvenç'in Galatasaray kalesini koruduğu son 8 resmi maç ve sonuçları şu şekilde:

2-1 Kasımpaşa

1-0 Karagümrük

3-0 Adana Demirspor

2-0 Göztepe

2-0 Başakşehir

3-0 Gaziantep

3-0 Karagümrük

4-0 Kayserispor

*Kasımpaşa maçında Günay, Fernando Muslera'nın yerine 60. dakikada dahil oldu.

Günay Güvenç'in bu başarılı performansıyla birlikte Galatasaray'ın kaleci transferinin nasıl sonuçlanacağı iyiden iyiye merak konusu oldu.