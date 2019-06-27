Günaydın mesajları: Sevgiliye romantik, kısa, uzun veya komik günaydın mesajı gönder

Çoğu zaman güne nasıl başlarsak öyle gider. Güne pozitif başlamak gün içinde daha keyifli, enerjik ve verimli olmamızı sağlar ki moral bunda önemli bir rol oynar. Sabah güzel bir günaydın mesajı almak hoşumuza gider ve moralimizi yükseltir. Siz de sevdiklerinize, sevgilinize, eşinize, ailenize kısa veya uzun ve etkileyici günaydın mesajları göndererek çevrinizi mutlu edebilirsiniz. GÜNAYDIN MESAJLARI 2019 Çevremizde güzel bir günaydın mesajı göndermek isteyebileceğimiz çeşit çeşit yakınımız bulunuyor. Eşinize veya sevgilinize romantik bir günaydın mesajı, arkadaşınıza komik günaydın mesajı, yakınlarınız için kısa veya uzun günaydın mesajları gönderebilirsiniz. İşte yazımızdaki günaydın mesajlarının konu başlıkları: Sevgiliye günaydın mesajları Komik günaydın mesajları Etkileyici günaydın mesajları Uzun günaydın mesajları Kısa günaydın mesajları Arkadaşa günaydın mesajları SEVGİLİYE GÜNAYDIN MESAJLARI Aşıkken hayat bir başkadır. Sevgiliyle ayrı ayrı uyanmak üzer. Güne onunla başlamak isterseniz. Bunun en güzel telafilerinden biri sabah sevgiliden güzel bir günaydın mesajı almaktır. Sevgilinize her sabah romantik bir günaydın mesajı atarak onu mutlu edebilirsiniz. Hayatımın anlamı, en anlamlı günaydınlar sana gelsin.

Seni sevmek güneşe dokunmak gibi, sana bakınca eriyor içimdeki buz kütleleri, her günüm seninle başılar, seninle yaşanır ancak bu hayat, günaydın aşkım. En büyük duam seni bir kez daha görebileceğim bir güne uyanmak. Güzelliğin bir rüya gibi, gözlerin bir rüyanın en muhteşem eseri. Bugün kendinle rüyalarımı süsledin, seninle güne merhaba, dedim. Günaydın sevgilim. Sana günaydın diyen biri olduğunu daima hatırlaman için uzaklarda olsan da yeni doğan güneşe bak sevgilim. Rüyalarımın sahibi sensin, uykumdan uyanınca adın yankılanır odamda, sabah güneşi usulca doğarken, bu mesajı yolluyorum sana gün aysın hayatımın anlamı. Her günüme adını yazdım güneşimde sen olsun yıldızımda sensin sevgilim günaydınlar. Gözlerimi açtığım zaman güzelliğin aklımdan çıkmıyor. Aç gözlerini uyan aşkım sana en çok sevdiğin aşkından, günaydın aşkım. Ay doğar ayazlanır, gün doğar beyazlanır, benim sevgili yârim, uyanmaya nazlanır. Bitmeyen ışığım seninle başlayan tüm günlere günaydın. Günaydın demeyi en çok sevdiğim adama dün gece yine aynı duayla yattım. “Bir gün daha sana günaydın diyerek uyanayım. “Allah şahidim olsun ki her gece duam, her sabah umudum oluyorsun, günaydın elleri amber kokan adam...

Günaydın hayat arkadaşım, ruh ikizim; güzel bir gün bizimle olsun, dualarım sevgim seninle. Dün gece gene aklımda sen vardın, şöyle bir içimi çekerek derinlere dalmışım ve sabah senin hasretinle uyanmışım. Seninle beraber uyanmak dileği ile günaydın bir tanem… Günlere ve yıldızlara senin adını koydum günaydın yaşama sebebim. Kara gecelerimi hayallerinle bitirdiğim sevdiğime günaydın. Geceyi bitirdim yine şükür, gül yüzüne az kaldı. Vakit seni gösteriyor işte şimdi güzel bir günaydın zamanı. Şöylе bir bak güneş ne güzel parlıyor, masmavi gökyüzü, kuşlar heyecаnlа dört bir yana uçuşuyor…. Umutlаrın yüreğinde hеp tazе kalsın, kuşların heyecаnı gibi kаlbin pırpır etsin ve bir bеbеğin gülümsеmеsi kadar günün tatlı geçsin… GÜNAYDIN Şu güzel güne bakıp ta sana günaydın dememek ne mümkün. Bir sabah da gözümü açtığımda aklımda değil de yanımda olsan. Günaydın aşkım! İnsan her uyandığında ömründen bir gün gidiyor ama seninle benim ömrüm uzuyor. Günaydın aşkım. Herkes meydana toplanmış güneşin doğmasını bekliyor, kalbin o kadar güzel ki sevgilim, herkes güneşin doğmasını beklerken, güneş ise senin uyanmanı bekliyor. Hadi uyan artık sevgilim günaydın.

Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağına ufacık bir öpücük kondurdu hissettin mi? Günaydın bebeğim. Uzaklarda olup ta göremediğim ay yüzlü gülüm, bahçemin en güzel, en nadide çiçeği günaydın. Gönlümün efendisi her yeni günle fethediyor yüreğimi. Esip esip geç ey deli rüzgâr! Geldiğin yerden yârim kokusu çağlar; yollara, dağlara, rüzgâra günaydın, özlemiyle yandığım aşkıyla uyandığım sevdama günaydın, güne güneş gibi doğan biriciğim, sevgilim, sana günaydın. Benim canım prensesim günaydın. Hayat bizi öyle güzel bir araya getirdi ki, tüm yolları birbirimize çıkardı. Mutlu olalım diye elinden geleni yaptı. Seni çok ama çok seviyorum ve hayatımın sonuna kadar da sevmeye devam edeceğim bir tanem. Yaralı gönlüme bir ilaç, karanlık geceme güneş gibisin. Günaydın her yeni günle beni aydınlatan sevgilim. Gün yüzlüm her güne seninle başlamaktır benim yaşama amacım. Sanki sen günaydın dediğin an kuşlar uçuyor, güneş doğuyor ve insanlar yaşamaya başlıyor. Bir sabahı bir de gözlerini özledim sevgilim, sensiz kaçıncı sabahım hatırlamaz oldu bedenim, dön artık sevgilim dön artık her şeyim sensiz başlayan güne, gün diyemem sevgilim. Günaydın her şeyim.

KOMİK GÜNAYDIN MESAJLARI Güne bir gülücükle hatta kahkaha ile başlamak günün kalanı için moral ve enerji verir. İşte çevrenizdekileri gülümsetecek komik günaydın mesajları... Günaydın arkadaşım, uyan artık sabah oldu, horlaya horlaya bir hal oldun yeter artık bizdeki de can… Günaydın ve olur da görüşemezsek iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler… Kalk artık yata yata yatağı çürüttün, garanti kapsamı dışında kalacak yatak kullanıcı hatası diye… Günaydın dostum, yastık kafandaki bitlerden rahatsız oldu, uyan da rahat etsin! Günaydın çirkin olup günü güzel geçen dostlar! Gün aydı siz uyanmadınız, ışık da mı gözünüze vurmuyor la! Uyanda balığa gidelim diyemiyorum çünkü sezon kapandı, günaydın. Günaydın. Kendimi komşular görmesin diye çamaşır ipinin en arkasına asılan dantelli don gibi hissediyorum. Süpürgesine uçak motoru taktıran vicdansız komşum sana da günaydınlar… Uyku çok tatlı biliyorum, biraz daha direnirsen terlik gelir biliyorsun. Günaydın. Çok yardımseverimdir, bütün yardımları kabul ederim. Bugün de yardımları bekliyorum dostum, günaydın.

Şşşttt size diyorum, Günaydın..;) Erken yatar geç kalkar, geç yatar erken kalkar, dal sarkar kartal kalkar, dal sarkar kartal kalkar. Kısacası “Günaydın.” diyecektim. ETKİLEYİCİ GÜNAYDIN MESAJLARI Sabah sabah ibret alınsın, okuyanlar “vay be” desin istiyorsanız sizin için paylaşabileceğiniz çarpıcı ve etkileyici günaydın mesajları derledik... Günaydınlar İnsanlığa, sevgiye, saygıya; Yaradandan Ötürü, yaratılmış hеr şеyе mеrhamеt duyanlara, siz güzеl insanlara, mutlu bir gün vе hafta dilеklеrimlе... GÜNAYDIN! Günaydın; umudu taze tutup hayallerinden asla vazgeçmeyen özü sözü düzgün, iyi kalpli güzel insanlara... Güle al sevdaya kor düştü güne güneş sabaha taze bir gül düştü. Günaydın tüm iyi kalpli güzel insanlara... Bazen en büyük iyiliktir tebessüm etmek. Hem seni hem de tebessüm ettiğini hayata bağlar. Günaydın. Gün doğar ya hani tertemiz sabahın üstüne; umut da doğsa ya masum çocukların üstüne. Günaydın çocuklar ve çocuk kalmayı başaranlar... Dünya üç günlüktür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti, yarın ne olur bilinmez, öyleyse bugünün kıymetini bil. Günaydın.

UZUN GÜNAYDIN MESAJLARI Kahvaltıda, işe giderken, okul servisinde vb. Mesaj okuyacak vakti olanlarla paylaşabileceğiniz uzun günaydın mesajları... Günün aydın olsun, muhabbeti bol, tebessüm ile geçen bir gün yaşa, çocuk sesleri gelsin hep kulağına, kahkahalar duy en umulmaz sokaklarda, güneşin en güzel saatleri senin üzerinden geçsin, bahar gibi koksun odan. İnsan olduğumuzu yine unutmadan geçirelim bu günü, evden çıkarken asık suratla değil, günaydınlar saçarak gidelim her nereye gitmek istiyorsak. Çocuklara tebessüm edelim, hayatı hayattan zevk alarak yaşayalım, günümüz aydın olsun. Huzur dolu bir gün değil mi sence de güneş her günkünden daha sıcak vurmuyor mu o bakmaya kıyamadığım simana, hayat çok güzel değil mi. Aynen öyle, hadi hakkıyla yaşayalım bu günü o zaman. Rabbim bir gün daha yaşamamıza izin verdi ve uyandık, dünya aynı yerinde, sevdiklerimiz bize günaydın diyor, ben de seni seviyorum ve sana günaydın demek bile en büyük şükür. Uzun zamandır hasret gibiydim hayata, güneş bana doğmuyor, sokaklar sanki hiç bitmiyordu. Ta ki o basit ama beni hayata döndüren mesajına kadar, Günaydın sevgilim yazana kadar…

İç huzurumuzun bozulmadığı bir gün geçirmeniz dileğiyle, en önemli şey huzur, güneş doğmasa da ekmek olmasa da huzur oldukça insan daha güzel insan. O yüzden huzurlu bir sabaha merhaba de ve herkese huzur olsun diye inadına günaydın de. Allah’ım bu güne da uyandırdın beni, dostlarıma günaydın diyebildim, günümü aydın ettin, dostlarımın da gününü aydın et, herkese bana verdiğin gibi huzur dolu sabahlar nasip eyle. Günaydın dostum, sen de âmin deyiver bu duaya. KISA GÜNAYDIN MESAJI Hayat hızlı, özellikle de sabahları... Pek çok kimsenin sabahları pek bir vakti olmuyor. Hepimiz bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz ki hayatın bu keşmekeşinde çevremizdekilerle, sevdiklerimizle pek ilgilenemiyoruz. Aslında sabahları güzel ve kısa günaydın mesajları göndererek ile yakınlarınıza ufak jestler yapabilirsiniz. Sofranızdan bir kuş sütü eksik olsun ama sevdikleriniz eksiksiz yanınızda olsun, Sağlıkla... Huzurla... GÜNAYDIN! Yеni bir gün, bugün gülümsе! Tüm güzellikler başlayacak bugün ilе... Günaydın, hayırlı günlеr. Günaydın umudum, tek düşüncem, çarem sensin, içimdeki ateşi alevlendiren, seni seviyorum.

Günaydın dostum, mutlu olduğun şeyleri yaptığın bir gün geçirmeni dilerim... Huzur dolu günler, kalbinizdeki tüm güzellikler hayatınıza yansısın dostlar. Hayırlı günler. Günaydın sabahımı aydınlatan güneşim. Dostluk ne sadaka ne de söz ister, dostluk yürek cesaret ister, yüreği güzel dostum günaydın. Şafağını dört gözle beklediğim yârim, günleri sayarak bitiremediğim kıymetlim, günaydın seni seviyorum... Kalbim -ki kendisine kefilim- isminle uyandı bu sabah... Günaydın... Günaydın sabahımı aydınlatan güzel gözlü meleğim, bebişim. Dünyanın en iyi niyetli, en güzel kardeşine günaydın. ARKADAŞA GÜNAYDIN MESAJLARI Samimi arkadaşlarınız ve dostlarınız için güzel günaydın mesajlarını listemizde bulabilirsiniz. Bu mesajlar ile arkadaşlarınıza küçük jestler yapmış olursunuz ve dostlarınızı gülümsetebilirsiniz. Okula bir türlü erken gitmeyi beceremeyen, ne kadar uyusa da uykusunu alamayan dostum günaydın. . . Dertler Olsa da Ömrümüzde, Işık Bitmez Kalbimizde, İnadına Gülerek Başlayacağız Günümüze. Günaydın arkadaşlar...