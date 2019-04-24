Güncel döviz kuru: 12 Nisan Dolar ve Euro kaç TL?

22 Nisan 2019 tarihinde Dolar fiyatları 5,83 TL düzeyinde seyrederken, Euro 6,56 TL düzeyinde yer aldı. Bir önceki haftayı hem Paskalya hem de yurt içi siyasi karışıklığın bir parça rahatlaması nedeniyle 5,80 TL seviyesinden tamamlayan Dolar kuru, 22 Nisan Pazartesi günü yükselerek işleme 5,83 TL seviyesinden başlamıştı. Gün içinde en düşük 5,7966 TL’yi ve en yüksek 5,8602 TL’yi gördü. Euro kuru ise aynı saatlerde 6,5658 TL seviyesinden işlem gördü.

Bu hafta, dövizin yönünü belirleyecek olan en önemli veriler için Perşembe günü bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu tarafından yapılacak toplantı nedeniyle analistler, doların seviyesinin değişeceğini öngörüyor. Uzmanlar, bu toplantıda yatırımcı odaklı kararlar alınması beklendiğini ifade ediyor. 22 Nisan günü İran petrolünün alımıyla ilgili olarak ABD’nin uyguladığı muafiyetlerden Türkiye’nin çıkartılacağı yönündeki haberler ve İstanbul yerel seçimlerinde YSK’dan beklenen yanıt ile ilgili gerginlik kur tarafında da yukarı yönlü hareketlenmeyi getirmişti. Ayrıca, Nisan ayı Tüketici Güven Endeksi’nde 63.5 ile son 8 ayın en yüksek seviyeleri görülürken, Mart ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi de aylık olarak % 3.44 ile son 6 ayın en yüksek artışını gösterdi. Yurt dışında ise ABD tarafından gelen haberler dolayısı ile artan petrol fiyatları, Türk lirası değerli varlıklar üzerinde baskıya neden olduğu da uzmanlarca vurgulanıyor. ABD tarafında yeni konut satışları verisinin de takip edilmesi gerektiğini belirten yatırım analistleri, küresel olarak Brexit gibi risk unsurlarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini, majör merkez bankalarının ileriye dönük politika adımlarına dair söylemlerinin kurda oynaklık yaratabileceğini açıklıyorlar. Dolarda teknik seviyeler: