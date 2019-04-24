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Güncel döviz kuru: 12 Nisan Dolar ve Euro kaç TL?

kutay.laya kutay.laya
EKONOMİ  | 24.04.2019 08:30 | Son Güncelleme

24 Nisan 2019 güncel döviz kurlarında ne gibi değişimler oluyor? Geçtiğimiz haftanın ve pazartesi gününün getirdikleri neler oldu? Ulusal ve uluslararası olaylar döviz kurlarını nasıl etkiledi? İşte 24 Nisan güncel Dolar ve Euro haberleri…

Güncel döviz kuru: 12 Nisan Dolar ve Euro kaç TL?

22 Nisan 2019 tarihinde Dolar fiyatları 5,83 TL düzeyinde seyrederken, Euro 6,56 TL düzeyinde yer aldı. Bir önceki haftayı hem Paskalya hem de yurt içi siyasi karışıklığın bir parça rahatlaması nedeniyle 5,80 TL seviyesinden tamamlayan Dolar kuru, 22 Nisan Pazartesi günü yükselerek işleme 5,83 TL seviyesinden başlamıştı. Gün içinde en düşük 5,7966 TL’yi ve en yüksek 5,8602 TL’yi gördü. Euro kuru ise aynı saatlerde 6,5658 TL seviyesinden işlem gördü.

Bu hafta, dövizin yönünü belirleyecek olan en önemli veriler için Perşembe günü bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu tarafından yapılacak toplantı nedeniyle analistler, doların seviyesinin değişeceğini öngörüyor. Uzmanlar, bu toplantıda yatırımcı odaklı kararlar alınması beklendiğini ifade ediyor. 22 Nisan günü İran petrolünün alımıyla ilgili olarak ABD’nin uyguladığı muafiyetlerden Türkiye’nin çıkartılacağı yönündeki haberler ve İstanbul yerel seçimlerinde YSK’dan beklenen yanıt ile ilgili gerginlik kur tarafında da yukarı yönlü hareketlenmeyi getirmişti. Ayrıca, Nisan ayı Tüketici Güven Endeksi’nde 63.5 ile son 8 ayın en yüksek seviyeleri görülürken, Mart ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi de aylık olarak % 3.44 ile son 6 ayın en yüksek artışını gösterdi. Yurt dışında ise ABD tarafından gelen haberler dolayısı ile artan petrol fiyatları, Türk lirası değerli varlıklar üzerinde baskıya neden olduğu da uzmanlarca vurgulanıyor. ABD tarafında yeni konut satışları verisinin de takip edilmesi gerektiğini belirten yatırım analistleri, küresel olarak Brexit gibi risk unsurlarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini, majör merkez bankalarının ileriye dönük politika adımlarına dair söylemlerinin kurda oynaklık yaratabileceğini açıklıyorlar. Dolarda teknik seviyeler:

Dirençler: 5.8440, 5.8815, 5.9280, 5.9525, 5.9660 
Destekler: 5.8000, 5.7930, 5.7740, 5.7675, 57550 olarak belirtiliyor.  

Geçtiğimiz hafta imalat ve hizmet PMI beklentilerin altında açıklanmış, Almanya’da hizmet PMI Nisan ayı içinde, geçtiğimiz Eylül ayından bu yana ulaşmadığı noktaya yükselmişti. Alman ekonomisinin, iç pazar gücüyle ivmelenecek beklentisi güçlendi. İmalat sektörü de gerileyen ihracatın etkisi ile daralarak geçirdiği dördüncü ayını geride bıraktı. Ayrıca Çin verileri sonrası artan küresel risk iştahı Euro’da değer kazanımlarını da getirmişti. Risk iştahının devam etmesinin Euro’da artışa yol açabileceğini belirten uzmanlara göre uluslararası çaptaki değişimler bu şekilde gelişti. Yurt içinde ise seçim yenilenmesi talepleri, açıklamalar ve değerlendirmeler Euro bandında dalgalanmalara yol açtı. Yükselişlerin devam etmesi halinde daha önceden test edilen seviyelerin görülebileceğine dair analist yorumları da gelmeye devam ediyor. Euro bandında direnç noktası olarak takip edilebilecek noktalar 6,6045 – 6,6775 ve 6,7430 olarak belirleniyor. Geri çekilmelerde ise 6,4560 – 6,3550 ve 6,2650 seviyelerinin destek olarak öne çıktığı görülüyor.

24 Nisan 2019 güncel döviz kurları şöyle

ABD Doları Alış 5.8506 TL, satış 5.8548 TL
Euro Alış 6.5636 TL, satış 6.5723 TL
İngiliz Sterlini Alış 7.5484 TL, satış 7.5862 TL
İsviçre Frangı Alış 5.7150 TL, satış 5.7494 TL
Japon Yeni Alış 5.2131 TL, satış 5.2445 TL
Suudi Arabistan Riyali Alış 1.5561 TL, satış 1.5639 TL
Norveç Kronu Alış 0.6797 TL, satış 0.6838 TL
Danimarka Kronu Alış 0.8757 TL, satış 0.8809 TL
Avustralya Doları Alış 4.1064 TL, satış 4.1270 TL
Kanada Doları Alış 4.3352 TL, satış 4.3613 TL
İsveç Kronu Alış 0.6221 TL, satış 0.6259 TL

23 Nisan saat 22:14’te serbest piyasa döviz kurları değişim yüzdeleri ve işlem gördükleri rakamlar şöyleydi:

ABD Doları alış 5,8334 TL, satış 5,8366 TL, Değişim: 0,10%
Euro alış 6,5458 TL, satış 6,5497 TL Değişim: -0,11%
İngiliz Sterlini alış 7,5505 TL, satış 7,5552 TL, değişim: -0,11%
İsviçre Frangı alış 5,7165 TL, satış 5,7207 TL, değişim: -0,34%
Japon Yeni alış 0,0523 TL, satış 0,0523TL, değişim 0,40%
Suudi Arabistan Riyali alış 1,5511 TL, satış 1,5589 TL, değişim 0,14%
Norveç Kronu alış 0,6793 TL satış 0,6834 TL, değişim: -0,50%
Danimarka Kronu alış 0,8732 TL, satış 0,8784, değişim: -0,19%
Avustralya Doları alış 4,1270 TL satış 4,1477 TL değişim: -0,44%
Kanada Doları alış 4,3247 TL, satış 4,3507 TL, değişim: -0,52%
İsveç Kronu alış: 0,6205 TL satış 0,6243 TL ve değişim: -0,48%


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