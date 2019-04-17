Güncel döviz kuru: 17 Nisan Dolar ve Euro kaç TL?

15 ve 16 Nisan günlerinde çok anlamlı bir değişim göstermeyen dolar, 16 Nisan’da da güne 5.80 TL’nin hemen üzerinde başladı. Ancak yükseliş eğiliminin devam ettiği gözlenen Dolar/TL paritesi için analistler, hafta başındaki yükseliş eğilimini koruduğunda hemfikir. Gün içinde alım satım işlemleri gerçekleşirken seviyenin 5.81 TL’de günü bitirdiği gözlendi. 17 Nisan Dolar alış 5,7759 TL, satış 5,7817 TL’den devam ediyor.

Dolar, piyasaların açılma saatine yakın ufak bir sıçrama göstererek 5.8109 TL’den işlem gördü. Piyasalar açıldıktan sonra hafif bir düşüş yaşanırken, 09:30 sularında tekrar 5.8136 TL üzerine çıktı. Çok sert dalgalanmaların görüldüğü gün boyunca 5.825 TL ile 5,775 TL arasında dalgalanmalar devam etti. Ancak saat 18:50 sularında sert bir düşüşle 5.775 direncini gördü ve düşmeye devam etti. Saat 19:50 itibarı ile 5.7450 TL’ye kadar düşen dolar, bu noktadan sonra yükselmeye başladı ve 5.75 ile 5.775 çizgileri arasında dalgalanmaya devam etti.

Bakan Albayrak’ın reform paketini Moody’s’den sonra S&P da yetersiz bulmuştu. İstanbul seçimlerinde devam eden belirsizlik ve S400’lerle ilgili Trump ile yapılacak görüşme gerginliği artırırken piyasada da gerilim oluşturdu. Ancak ilerleyen saatlerde bakan Albayrak tarafından yapılan görüşmenin S400 konusunda makul bir bakış açısı ile tamamlanması yerel varlıkların fiyatlamalarında kısmen iyimser açılış oluşturabilir. USDTRY paritesinde risk primi yükseldiği için TL aleyhine oluşum gözlendiği belirtiliyor. Analistler, dolar için 5.85’in direnç, 5.74-5.6950 destek olarak izlenebileceğini belirtiyor.