Güncel döviz kuru: 17 Nisan Dolar ve Euro kaç TL?

15 ve 16 Nisan günlerinde çok anlamlı bir değişim göstermeyen dolar, 16 Nisan’da da güne 5.80 TL’nin hemen üzerinde başladı. Ancak yükseliş eğiliminin devam ettiği gözlenen Dolar/TL paritesi için analistler, hafta başındaki yükseliş eğilimini koruduğunda hemfikir. Gün içinde alım satım işlemleri gerçekleşirken seviyenin 5.81 TL’de günü bitirdiği gözlendi. 17 Nisan Dolar alış 5,7759 TL, satış 5,7817 TL’den devam ediyor.
Dolar, piyasaların açılma saatine yakın ufak bir sıçrama göstererek 5.8109 TL’den işlem gördü. Piyasalar açıldıktan sonra hafif bir düşüş yaşanırken, 09:30 sularında tekrar 5.8136 TL üzerine çıktı. Çok sert dalgalanmaların görüldüğü gün boyunca 5.825 TL ile 5,775 TL arasında dalgalanmalar devam etti. Ancak saat 18:50 sularında sert bir düşüşle 5.775 direncini gördü ve düşmeye devam etti. Saat 19:50 itibarı ile 5.7450 TL’ye kadar düşen dolar, bu noktadan sonra yükselmeye başladı ve 5.75 ile 5.775 çizgileri arasında dalgalanmaya devam etti.
Bakan Albayrak’ın reform paketini Moody’s’den sonra S&P da yetersiz bulmuştu. İstanbul seçimlerinde devam eden belirsizlik ve S400’lerle ilgili Trump ile yapılacak görüşme gerginliği artırırken piyasada da gerilim oluşturdu. Ancak ilerleyen saatlerde bakan Albayrak tarafından yapılan görüşmenin S400 konusunda makul bir bakış açısı ile tamamlanması yerel varlıkların fiyatlamalarında kısmen iyimser açılış oluşturabilir. USDTRY paritesinde risk primi yükseldiği için TL aleyhine oluşum gözlendiği belirtiliyor. Analistler, dolar için 5.85’in direnç, 5.74-5.6950 destek olarak izlenebileceğini belirtiyor.
17 Nisan Çarşamba günü 1,1304 ile açılan Euro/Dolar paritesi, 16 Nisan’da 1.13 seviyelerinde idi. Dolar’ın 5.81 TL’yi gördüğü dakikalarda Euro 6.57 TL’den işlem gördü. 16 Nisan sabahı Geçtiğimiz hafta yükseliş eğiliminde olan bu parite de yine aynı eğilimi korumaya devam ediyor. Avrupa’da bir miktar daha toparlanan veriler, Çin tarafından açıklanan ihracat verisi ve yeni kredilerde beliren pozitif görüntü, Euro’yu destekleyen başka önemli faktörler olarak öne çıktı. Pozitif olarak gelen Çin verileri, Euro üzerinde etkisini hissettirmeye devam edebilir.
Buna göre 17 Nisan Euro alış 6,5493 TL, satış 6,5641 TL’den gerçekleşiyor.
16 Nisan sabahı, piyasalar açılmadan hemen önce stabil görünen Euro, 09:35 saatinde 6.575 TL direncini gördü. Daha sonra tekrar düşmeye başlayan Euro, 10:30 sularında 6.5549 TL üzerinden işlem görmeye başladı. Saat 12:590 sularında 6.5432 TL üzerinden işlem görmeye devam etti. Saat 15:00’ten sonra yükselmeye devam ederek 6.575 direncini kırdı. Saat 15:35’te günün en yüksek rakamına ulaşarak 6.5866 TL’yi gördü ve 17:20’ye kadar olan sürede geriledi. Saat 17:20’den sonra 6.575 direncini tekrar geçti ve 6.5793 TL’den işlem gördü. Piyasaların kapanmasıyla düşüşe geçen Euro, saat 19:55 sularında 6.48 TL’de görüldü. Saat 23:30’dan sonra ise sert bir çıkış yaparak, 6.5061’den 6.5610 TL’ye yükseldi.
Dün, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye genelinde işsizlik oranlarının açıklandı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde, iş başvurusunda bulunmakta ve hala çalışmaya başlamayan işsiz sayısı 2019 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 259 bin kişi artarak 4 milyon 668 bin kişi oldu. İşsizlik oranı son 10 yılın en yüksek seviyesi olarak belirleniyor. Oran, 3,9 puanlık artış ile % 14,7 seviyesinde. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranları 4,1 puanlık artış ile % 16,8 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 6,8 puanlık artış ile % 26,7 oldu, bu da en az 1988’den beri en yüksek seviye olarak kayda geçti. 15-64 yaş grubunda bu oran 3,9 puanlık artış ile % 15,0 olarak gerçekleşti. Tüm bu veriler ve ayrıca İstanbul’da dün tamamlanması beklenen oy sayımları, piyasadaki risk iştahını azaltmaya devam eden etkenlerden olarak görülüyor. Analistlere göre özellikle iç siyasette dengeye ulaşılması piyasaları rahatlatacak ve olası gerginliği azaltarak ani iniş çıkışlara izin vermeyecek.
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