Güncel döviz kuru: 19 Nisan Dolar ve Euro kaç TL?

18 Nisan 2019 gün içinde çeşitli dalgalanmalar yaşayan Dolar, sabah 07:28 sularında 5,7651 TL’ye düştü. Sabah 5,7650 ile 5,7690 TL arasında gidip gelen Dolar, piyasaların açılmasıyla canlandı ve 5,775 TL sınırını geçerek 5,8 direncine ulaştı. Açılıştan hemen sonra görülen bu hızlı artışı takip eden dakikalarda tekrar 5,7844 TL’ye kadar gerilemesine rağmen bu ufak iniş çıkışlar, grafiğin saat 12:00’ye kadar olan kısmında yükseliş eğimini bozmadı. Saat 11:00 sularında 5.825 direncini kırarak yükselmeye devam etti. Saat 11:09’da 5,8397 TL’ye ulaştı. Bu tepe noktasından sonra iniş göstermekle birlikte 12:08’de 5,8442 TL’yi gördü. Bu, gün içinde Doların aldığı en yüksek rakamdı. 12:30’dan 16:00’ya kadar 5.825 direnci etrafında hareketlilik gösterirken en üst rakam 5,8442 TL ve en düşük 5,8163 TL’yi gördü. 16:25 itibarı ile 5.825 direncini aşağı yönlü kırarak inişe devam etti. 16:59’da 5,804 TL’den işlem gördü ve saat 20:00’ye kadar 5,804 TL ile 5,8088 TL arasında ufak dalgalanmalarla stabilizasyonunu korudu. Saat 20:00 itibarı ile düşüşe devam eden Dolar, 5,7926 TL’ye kadar geriledi. 18 Nisan son saatlerinde ufak bir pik yaparak 5,7929 TL’den 5,8079 TL’ye çıktı. 19 Nisan ilk saatlerde 5.8 sınırından güne başladı. Günün ilk saatlerinde küçük tepe noktaları yaparak ufak eğimli yükselmesine devam etti. 19 Nisan dolar kuru şu anda alış 5.8243 TL, satış 5.8294 TL’den işlem görüyor.

Euro ise güne 6.5 ve 6.525 sınırları arasında çok ufak dalgalanmalarla başladı. Piyasaların açılmasına yakın 6.525 sınırını yukarı yönlü geçti. 09:00’da 6,5431 TL ile piyasaları karşılayan Euro, çok ufak hareketler gerçekleştirdi. İlk dakikalarda düşüş gösteren Euro, 10:07’de 6,5346 TL’den işlem görmekteydi. Ancak daha sonra hızlı yükseliş gösteren Euro, 19 Nisan 2019 saat 12:09’da 6,5798 TL ile günün en yüksek rakamlı işlemini gerçekleştirdi. 12:38’de 6.55 alt sınırını aşağı yönlü keserek düşüş yaptı ve hemen ardından kademeli olarak yükseldi. Saat 12:25 ile 16:00 arasında 6,57 ile 6,54 arasında minimum dalgalanmalar halinde seyretti. Saat 16:00 itibarı ile aşağı yönlü hareketine devam eden Euro, önce 6,525 sınırını kesti. Buradan yukarı doğru ufak bir sıçrama yapsa da 17:44 sularında 6,5219 TL’ye indi. Kapanıştan hemen önce yukarı doğru tekrar ufak bir sıçrama gerçekleştirse de 19:16 sularında 6,5161 TL’yi gördü. Saat 20:00’de 6,5229 TL olarak kaydedilen Euro, inişe devam ederek saat 21:33’te 6,5027 TL’yi gördü. 19 Nisan’a yaklaşılan saatlerde iğnelemeler yaparak yükselişe geçen Euro 19 Nisan 2019 00:58 sularında 6,5396 TL’ye ulaştı.