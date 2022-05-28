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  4. GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

28.05.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Akdam Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın söndürme helikopteri ve arazözlerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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