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  4. Beşiktaş'ta inşaat çalışmasında denize düşen iki kişiden biri öldü

Beşiktaş'ta inşaat çalışmasında denize düşen iki kişiden biri öldü

AA AA
13.02.2024 13:24 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş Ortaköy'de, sahilde inşaat çalışması sırasında meydana gelen çökmeden dolayı denize düşen 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri kurtarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSPARK'ın kullandığı, yapı güçlendirme çalışması yapılan sahilde fore kazık çakıldığı sırada meydana gelen çökme nedeniyle işçilerden Kenan İpek ve M.Ş. denize düştü.

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, deniz polisi, AFAD ve itfaiye ekipleri ile dalgıç sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla denizden yaralı kurtarılan M.Ş. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin kurtarmak için çalışma başlattığı Kenan İpek'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen İpek'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sırasında inşaat durduruldu, diğer işçiler alanın dışına çıkartıldı.

İSPARK'ın sosyal medya hesabından 7 Nisan 2023'te yapılan paylaşımda, "Değerli İstanbullular, Ortaköy Açık Otoparkımız, 'Kıyı Yapısı Güçlendirme İnşaatı' çalışmaları sebebiyle 10 Nisan 2023 tarihi itibarıyla hizmete kapatılacaktır. Otoparkımız çalışmalar tamamlandığında yeniden hizmete açılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verilmişti.

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İşçi İstanbul Ortaköy İSPARK beşiktaş

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