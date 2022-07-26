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GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

26.07.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Uludağ'ın eteklerindeki Hamamlıkızık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 1 helikopter, 5 arazöz, 4 teknik eleman ve 25 yangın işçisiyle müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması yürütüyor.

Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyorBursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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