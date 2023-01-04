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Bursa'da tekstil fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

04.01.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Erdoğanköy Mahallesi'nde naylon iplik üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin, soğutma çalışmaları sürüyor.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SABAHA KADAR SÜRECEK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fabrika alanında incelemede bulundu. Aktaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Can kaybının olmaması bizim için sevindirici bir durum. 19.30'da yangın başlıyor, 19.33 gibi belediyemize ihbar ediliyor, 19.46'da da arkadaşlarımız müdahale etmişler. Lokasyon olarak burası Bursa, İnegöl arasında. Bursa'ya yaklaşık 20-22 kilometrelik bir mesafede" diye konuştu.

Olaya İnegöl ve Kestel itfaiye ekiplerinin müdahale ettiklerini vurgulayan Aktaş, şunları söyledi:

"Şu an sadece çatıda, olay tamamen kontrol altında. 25 aracımız, 80 personelimizle takip ediyoruz. Tabii firma kendi tankerlerini oraya sevk etti. Yıldırım Belediyemizden, BUSKİ'den, Tarım AŞ'den takviyelerle 25 araç, 80 personelle şu an takip ediyoruz. AFAD burada, ola ki bir ek müdahale gerektirecek bir durum ilerleyen dakikalarda söz konusu olursa arkadaşlarımız o müdahaleyi de gerçekleştirecekler. Farklı takviyeler de alabiliriz. Şu an tabii ki iki ayrı bina var. Eski binada, çatıda, üçüncü katta gerçekleşen bir durum. Büyük geçmiş olsun, Allah beterinden korusun, can kaybının olmaması gerçekten bizim için sevindirici."

Firmanın maddi zararı olduğunu aktaran Aktaş, "Ama onlar da sağ olsunlar büyük bir sağduyuyla hemen olaya müdahale etmiş, elektrik hattını, kontağını hemen kesmişler zaten. Arkadaşlarımız heyecanla, canla çalışıyorlar. Temennimiz inşallah tamamen kontrol altına alınması. Şu an kontrol altında ama tamamen soğutmaya geçilmesi önemli. Çünkü tedbirli davranmak durumundayız. Allah göstermesin, herhangi bir oluşacak kıvılcım, tekrar alevin devam etmesi başka sıkıntılara sebep olabilir diye arkadaşlarımız sabaha kadar çalışma yapacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

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