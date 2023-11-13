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Isparta'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 117 öğrenci taburcu edildi

13.11.2023 07:41 | Son Güncelleme:
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Isparta'da kız öğrenci yurdunda kalan ve yedikleri tavuk yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 117 öğrencinin taburcu edildiği bildirildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampüsü'ndeki Bediüzzaman Said Nursi KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, dün akşam yedikleri tavuk yemeğinden etkilenerek gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere başvurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, mide bulantısı, karın ağrısı, ishal gibi şikayetlerle 20.30 itibariyle yurtta kalan 117 öğrencinin hastanelere başvurduğu bildirildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Isparta Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesinin acil servislerinde tedavileri yapılan öğrencilerin tamamının taburcu edilerek yurtlarına gönderildiği kaydedildi.

Bediüzzaman Said Nursi Yurdu yemekhanesinde 11 Kasım'da 1231 öğrencinin akşam yemeği yediğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yemekte öğrencilere verilen gıda ve su numuneleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler yapılmak üzere teslim alındı. Konuyla ilgili Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup Valiliğimizce başlatılan idari inceleme devam etmektedir."

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