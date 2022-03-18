GÜNCELLEME - İzmir'de deniz ulaşımına fırtına engeli

İZMİR (AA) - İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle tüm vapur seferleri geçici süreyle iptal edildi.

İZDENİZ AŞ açıklamasında, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle araba vapuru seferlerinin saat 15.15 itibarıyla, vapur seferlerinin de saat 16.15'ten itibaren geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.



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