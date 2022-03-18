YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. GÜNCELLEME - İzmir'de deniz ulaşımına fırtına engeli

GÜNCELLEME - İzmir'de deniz ulaşımına fırtına engeli

18.03.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VAPUR SEFERLERİNİN İPTAL EDİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle tüm vapur seferleri geçici süreyle iptal edildi.

İZDENİZ AŞ açıklamasında, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle araba vapuru seferlerinin saat 15.15 itibarıyla, vapur seferlerinin de saat 16.15'ten itibaren geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Egeli turizmci 1915 Çanakkale Köprüsü'yle Balkan pazarına odaklandıEgeli turizmci 1915 Çanakkale Köprüsü'yle Balkan pazarına odaklandı
Mardin'de polise taşla saldıran gruba müdahaleMardin'de polise taşla saldıran gruba müdahale
Kütahya'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandıKütahya'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

İzmir Namaz Vakitleri 20 Mart Pazar

İmsak
05:47
Sabah
07:09
Öğle
13:24
İkindi
16:49
Akşam
19:30
Yatsı
20:46
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görüntüler şoke etti! Acı içinde kıvrandı

Görüntüler şoke etti! Acı içinde kıvrandı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Yetişkin film yıldızı! Sözleri olay oldu: Boyutu için uyarıyorum

Yetişkin film yıldızı! Sözleri olay oldu: Boyutu için uyarıyorum

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.