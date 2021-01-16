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GÜNCELLEME - Kartepe'de dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmalarına ara verildi

16.01.2021 18:03 | Son Güncelleme:
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GÜNCELLEME - Kartepe'de dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmalarına ara verildi

GÜNCELLEME - Kartepe'de dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmalarına ara verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dağlık bölgede kaybolan doktoru bulmak için yürütülen çalışmalara yarın sabah yeniden başlanacak.

13 Ocak'ta aracıyla Kartepe'ye giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Uğur Tolun'u (51) bulmak için jandarma, AFAD, AKUT, UMKE, ANDA, İHH, AFGD, Türkiye İzcilik Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerince yürütülen arama çalışmaları gün boyu devam etti.

Ekipler, arama faaliyetlerini Kuzuyayla bölgesinde yoğunlaştırdı.

Jandarma ve polis ekipleri, Tolun'un son görüldüğü yerle ilgili teknik çalışma yaptı.

67 araçla 169 arama personelinin katıldığı arama çalışmalarında bugün de Tolun'a ait bir bulguya rastlanmadı.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara yarın sabah devam edileceği öğrenildi.

AKUT Kocaeli ekip lideri Abdurrahman Eke, AA muhabirine, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildiğini, yarın sabah yapılacak toplantının ardından yeniden Tolun'u aramaya başlayacaklarını söyledi.

Çalışmalar kapsamında iki kriz masasının kurulduğunu dile getiren Eke, aramalara yarın farklı bölgelerde devam edeceğini bildirdi.

Başiskele ilçesinde özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Tolun, 13 Ocak'ta aracıyla Kartepe'ye gitmişti. Tolun'un en son Maşukiye'de görüldüğü ve kendisinden bir daha haber alınamadığı ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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