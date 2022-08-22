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GÜNCELLEME - Mersin'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

22.08.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İKİ ZANLININ GÖZALTINA ALINMASI EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Adanalıoğlu Mahallesi sahilinde Hüsamettin Kuş, Y.K, İ.M. ile M.A.Ö. ve S.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

M.A.Ö, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kuş'u bıçakla yaraladı.

Şüpheli M.A.Ö. arkadaşı S.A. ile olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Kuş'un arkadaşları Y.K. ve İ.M'nin ifadesine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlılar M.A.Ö. ve S.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, adresini belirledikleri M.A.Ö. ve S.A'yı gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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