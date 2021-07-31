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  4. GÜNCELLEME - Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

GÜNCELLEME - Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

31.07.2021 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangının yerleşim bölgesine ulaşması nedeniyle bir mahalle boşaltıldı SON DURUM EKLENDİ

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim bölgesini tehdit ediyor.

Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangına müdahale için, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter, çok sayıda yangın söndürme aracı ve ekiplerce devam ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle mahalledeki yerleşim alanlarına kadar ulaşan yangında, bazı evler alevlerin arasında kaldı. Vatandaşların zarar görmemesi için mahalle sakinleri tahliye edildi.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Yangın havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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