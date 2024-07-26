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Muğla'da bir kadının öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

AA AA
26.07.2024 08:53
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tartıştığı eski eşini tabancayla öldüren şüpheli ile ona yardım ettiği öne sürülen oğlu tutuklandı, arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'da bir kadının öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Hüsne Topal'ın dün öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, boşandığı eşi H.Ö.A'nın ardından oğlu B.A. ile arkadaşı E.D. de gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı H.Ö.A, gazetecilerin "Eski eşini neden öldürdün?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

H.Ö.A. ile oğlu B.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hüsne Topal'ın cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Bodrum-Milas Havalimanı'ndan uçakla memleketi Hatay'a gönderildiği öğrenildi.

Yaralanan S.T'nin ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

OLAY

Geriş Mahallesi 6012 Sokak'ta dün Hüsne Topal ile eski eşi H.Ö.A. tartışmış, Topal'ı darbeden H.Ö.A. daha sonra kadına tabancayla ateş etmişti. Kurşunların isabet ettiği Topal ile yanındaki S.T. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Topal yaşamını yitirmiş, kaçan zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı.

Topal'ın, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hatay'dan Bodrum'a yerleştiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet polis Muğla Bodrum Adliye

Muğla Namaz Vakitleri 26 Temmuz Cuma

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