GÜNCELLEME - Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenciyi arama çalışmalarına ara verildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde denizde kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi.

Göbü köyündeki plajda arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü öğrencisi Hasan Can Güney (19) bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

Güney'i kurtarmak için denize giren Berkan Süleyman Günaydın'ın da boğulma tehlikesi geçirmesinin ardından durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin ve ekiplerin yardımıyla denizden çıkarılan Günaydın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Denizde kaybolan Güney'i arama çalışmaları kıyı şeridi boyunca ve denizde devam etti. Dalgıçlar da çalışmalara destek verdi.

Güney'in sahilde bekleyen arkadaşları da çalışmaları üzüntüyle takip etti.

Vali Mustafa Tutulmaz ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı, Güney'in arkadaşlarıyla görüştü.

Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara, günün aydınlanmasıyla devam edileceği öğrenildi.

