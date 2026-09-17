Günde 15 dakika kitap okuyana para verecekler! Yeni uygulama başladı

Singapur Ulusal Kütüphane Kurulu tarafından yürütülen programla, kitap okuma alışkanlığının artırılmasının yanı sıra konsantrasyon, eleştirel düşünme ve hayal gücünün desteklenmesi amaçlanıyor.

GÜNDE 15 DAKİKA KİTAP OKUMAK YETERLİ

Oyunlaştırma yöntemiyle hazırlanan sistemde, katılımcılar günde en az 15 dakika kitap okuduklarında 20 sanal para kazanıyor. Her gün yalnızca bir okuma seansı sisteme kaydedilebiliyor.

Toplam 1.000 sanal paraya ulaşan katılımcılar ise 1 Singapur doları kazanıyor. Bu miktara ulaşabilmek için en az 15 dakikalık toplam 50 günlük okuma seansının tamamlanması gerekiyor. Okuma seansları hükümete ait internet sitesi üzerinden kayıt altına alınıyor.

AMAÇ DÜZENLİ OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK

Singapur Ulusal Kütüphane Kurulu Başkanı Melissa Tam, düzenli okuma alışkanlığının küçük ve sürdürülebilir adımlarla oluşturulabileceğini belirtti.

Günümüzde insanların çok fazla içerik, bilgi ve uyarana maruz kaldığına dikkat çeken Tam, herhangi bir anda yüzlerce haber başlığına ulaşılabildiğini, video izlenebildiğini veya birçok konuda kısa özetlerin okunabildiğini ifade etti.

Tam, bu nedenle başlangıç için basit bir hedef belirlediklerini ve vatandaşları otobüste, öğle arasında veya yatmadan önce günde 15 dakika kitap okumaya teşvik ettiklerini söyledi.

SOSYAL MEDYA KULLANIMI DA GÜNDEMDE

Programın hayata geçirilmesinde sosyal medya kullanımına ilişkin endişeler de etkili oldu. Singapur'da yapılan yakın tarihli bir araştırmada sosyal medya bağımlılığı ve “doomscrolling”, gençlerin sosyal medya kullanımında karşılaştığı yaygın sorunlar arasında gösterildi.

“Doomscrolling”, kişinin özellikle olumsuz içerikleri uzun süre boyunca kontrolsüz şekilde takip etmeye devam etmesi olarak tanımlanıyor. Singapur yönetimi, gençlerin sosyal medya kullanımından kaynaklanabilecek olumsuz etkileri azaltmak amacıyla günlük kullanım süresinin sınırlandırılması gibi farklı seçenekleri de değerlendiriyor.

DAHA ÖNCE YÜRÜYÜŞ İÇİN DE BENZER UYGULAMALAR YAPILDI

Singapur'da vatandaşları belirli alışkanlıklara teşvik etmek amacıyla ödül sistemlerinden daha önce de yararlanıldı. Fiziksel aktiviteyi artırmaya yönelik bazı programlarda yürüyüş yapanlara market kuponları verilirken, günlük adım hedeflerini tamamlayanlara da çeşitli ödüller sunuldu.

Kitap okumaya yönelik yeni uygulamada da benzer bir teşvik sistemi kullanılıyor. Öte yandan Singapur, öğrencilerin okuma performansı açısından uluslararası sıralamalarda üst sıralarda yer alıyor. Haberde aktarılan verilere göre, Singapur'daki 15 yaşındaki öğrenciler 2025 PISA okuma değerlendirmesinde en yüksek performansı gösterdi.